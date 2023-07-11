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Арестованное судебными приставами имущество можно будет приобрести на торгах 28 июля, а также 02 и 07 августа 2023 года.

Торги в форме аукциона пройдут 28 июля 2023 года в 9.00 по московскому времени на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» (https://www.арест.вэтп.рф). В этот день жители региона смогут приобрести жилые помещения в г. Новокуйбышевске, г. Кинеле, г. Тольятти и в г. Самаре площадью от 13,4 до 66,3 кв м. и стоимостью от 385 тысяч до 5 миллионов рублей.

Также 02 августа 2023 года на торгах будет представлено 20 жилых помещений (квартир и домов) в г. Самаре и Самарской области стоимостью от 400 тысяч до 2,6 миллиона рублей. А 07 августа 2023 года можно будет приобрести не только земельный участок или квартиру, но также автомобиль Jaguar F-Pace, несколько автомобилей BMW, топливозаправочную станцию Benza и стационарную молотковую дробилку Komplet M5000.

Внимание! Главное управление ФССП России по Самарской области размещает информацию о проведении торгов, но не проводит непосредственную реализацию имущества. Торги проводит специализированная организация. Узнать более подробную информацию о выставленных на торги лотах можно на сайте организатора торгов: http://atlant-grupp.usluga.me/.