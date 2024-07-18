Амбассадором Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» от Самарской области стал спортивный блогер Фарид Айнутдинов

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В 23 регионах страны выбраны 34 амбассадора Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» . Талантливые, амбициозные, креативные авторы социально-значимого и полезного контента станут официальными представителями первого в России образовательного проекта для блогеров. Самарскую область будет представлять спортивный блогер из Новокуйбышевска, финалист трех сезонов проекта Фарид Айнутдинов. Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Проект «ТопБЛОГ» помогает заинтересованным в своем развитии блогерам построить карьеру в медиаиндустрии и научиться эффективно работать с аудиторией в социальных сетях. Он объединил более 150 тысяч человек из 89 регионов России и 45 стран мира, а за 4 года его реализации количество просмотров контента конкурсантов превысило 1,5 млрд человек. Жители Самарской области могут стать участниками нового сезона проекта, подав заявку на сайте https://topblog.rsv.ru.

«Амбассадоры Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» – уже состоявшиеся авторы, аудитория которых достигает от нескольких десятков до сотен тысяч подписчиков, а медиаохваты исчисляются миллионами просмотров. Каждый из них готов делиться уникальным опытом с единомышленниками и транслировать идеи и ценности платформы «Россия – страна возможностей». В 23 регионах России официальные представители первого в стране образовательного проекта для блогеров будут объединять и поддерживать молодых авторов контента, станут голосами регионов на крупных медиасобытиях и расскажут россиянам о перспективах для развития, которые дает президентская платформа, – рассказал исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин. – Одной из главных задач амбассадоров станет содействие распространению качественного социально-значимого контента, ведь в современном мире блогеры во многом формируют социальную повестку, а интернет становится основным источником информации, особенно среди молодежи».

Амбассадором проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» от Самарской области стал спортивный блогер из Новокуйбышевска, финалист трех сезонов проекта Фарид Айнутдинов.

Фарид Айнутдинов – спортивный инструктор в ДЦ «Березки». В своем блоге профессиональный футболист рассказывает о спортивных новостях, снимает юмористические скетчи. Так как Фарид является педагогом по физической культуре, он ведет свой блог, избегая негативных трендов, которые могут навредить детям и юным спортсменам, которые только начинают заниматься футболом и следят за блогером. Амбассадор проекта часто устраивает интересные викторины про футбол, которые набирают миллионы просмотров, делает интересные челленджи по этому виду спорта. Также Фарид – участник развития талантов ТикТок и VK клипер, спикер фестиваля «Таврида.Арт» и форума «Евразия.Глобал». Блогер снимался на федеральном канале СТС в шоу «Не дрогни!».

Путь Фарида Айнутдинова во Всероссийском проекте «ТопБЛОГ» начался с запуском проекта в 2020 году и все эти годы блогер развивается вместе с президентской платформой «Россия – страна возможностей»: «Именно здесь я раскрылся как личность и блогер. Это повлияло на многое в моей жизни. Только за первый сезон я смог набрать 100 тысяч подписчиков в одной из социальных сетей. Также мне помогла образовательная программа, я стал спикером крупных федеральных и международных молодежных событий. Для меня проект «ТопБЛОГ» – это люди, которые заряжают тебя энергией, с которыми ты потом становишься друзьями, обмениваешься опытом, получаешь новые знания и мотивацию, растёшь вместе с этим проектом. Это сильное комьюнити, которое с каждым годом становится крепче, круче и масштабнее».

Также в числе амбассадоров Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей»: педагоги и врачи, ученые и дизайнеры, музыканты и спортсмены, путешественники и журналисты, которые в своих блогах продвигают традиционные ценности, популяризируют свои профессии, делятся знаниями, опытом и экспертными советами, помогая другим людям развиваться в различных направлениях, вдохновляют свою аудиторию на развитие, самопознание и созидание.

В регионах России амбассадоры не только объединят авторов контента, но и создадут пространство для обсуждения идей жителей региона – участников проекта «ТопБЛОГ», будут организовывать встречи, мастер-классы и образовательные семинары для обмена знаниями и опытом, способствуя профессиональному росту людей, желающих развиваться в медиа и расширению их сетевых контактов.

Самые активные амбассадоры получат денежные сертификаты на наружную рекламу по Москве и Московской области, чтобы рассказать о своих блогах в федеральной столице. Следующий набор в команду официальных представителей медиапроекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдет осенью 2024 года.

Напоминаем, что для жителей страны продолжается регистрация в два направления Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» на официальном сайте проекта. Участники открытой образовательной программы «Медиалаборатория» освоят ключевые знания и навыки по профессиональному развитию в медиаиндустрии, и могут воспользоваться возможностью от партнера проекта GeekBrains – пройти бесплатное обучение на курсе по работе с нейросетями «Нейрохищник». В конце июля стартует регистрация на конкурсный трек «Спецноминации 2.0», где блогеров ждут медиа-задачи по тематическим спецноминациям от партнеров. Сильнейших участников поддержат в продвижении, и они станут героями крупнейшего медиафорума России.