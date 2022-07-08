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Актуально для родителей: в Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах 

8 июля 2022 14:44
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Информация о наличии свободных мест в МОО размещена на Портале образовательных услуг.

Актуально для родителей: 15 июля в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детских садах на учебный год 2022-2023.

Для успешного проведения указанной процедуры  Департамент образования Администрации Самары рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении, на Портале образовательных услуг https://es.asurso.ru или https://es2p.asurso.ru (в разделе «Поиск заявлений»).

В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в МФЦ для внесения в заявление необходимых изменений.

Информация о наличии свободных мест в МОО размещена на Портале образовательных услуг по адресу https://es.asurso.ru/ либо https://es2p.asurso.ru/. Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке.

О предоставлении места для ребенка в дошкольном учреждении родителям сообщат специалисты в соответствии с указанными в заявлении контактными данными, сообщает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:   pxhere

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