Акция: вы можете прислать свое пожелание команде Крылья Советов" в наступающем 2023

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Матч с «Факелом» станет для «Крыльев Советов» заключительным в этом году. Это был очень насыщенный год, подаривший нам множество ярких эмоций.

Мы уверены, что вам есть, что пожелать нашей команде в наступающем 2023, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Вместе с мобильным партнером клуба, компанией МегаФон, запускается акцию: вы можете прислать свое пожелание команде, и оно появится на led-панелях, установленных вокруг поля «Солидарность Самара Арены», прямо во время матча!

Пожелание нужно отправить sms-сообщением на номер +7 (927) 613-88-83.

Текст должен быть не длиннее 100 символов. 20 самых оригинальных пожеланий и покажут во время игры.

Пожелания принимаются до 16:00 26 ноября.

Фото: ФК "КС"