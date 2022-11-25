Акция: вы можете прислать свое пожелание команде Крылья Советов" в наступающем 2023

Матч с «Факелом» станет для «Крыльев Советов» заключительным в этом году. Это был очень насыщенный год, подаривший нам множество ярких эмоций.
Мы уверены, что вам есть, что пожелать нашей команде в наступающем 2023, сообщает пресс-служба ФК "КС".
Вместе с мобильным партнером клуба, компанией МегаФон, запускается акцию: вы можете прислать свое пожелание команде, и оно появится на led-панелях, установленных вокруг поля «Солидарность Самара Арены», прямо во время матча!
Пожелание нужно отправить sms-сообщением на номер +7 (927) 613-88-83.
Текст должен быть не длиннее 100 символов. 20 самых оригинальных пожеланий и покажут во время игры.
Пожелания принимаются до 16:00 26 ноября.
Фото: ФК "КС"