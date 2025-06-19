Акция «Узелки победы» пройдет в Самаре 22 июня

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22 июня в Самаре пройдет Акция «Узелки победы» в Сквере Высоцкого с 11:00 до 18:00. 0+



Союз женщин г.о. Самара и Самарское областное отделение Союза журналистов России обращаются ко всем жителям Самары с просьбой поддержать акцию Послов культуры Союза женщин России Приволжского федерального округа.



22 июня — День памяти и скорби. В этот день мы чествуем героев Великой Отечественной войны и отдаем дань уважения современным защитникам Родины. Послы культуры Союза женщин России Приволжского федерального округа предложили провести акцию «Узелки победы».



Идея пришла после стратегической сессии послов в Елабуге, где они посетили Менделеевск и увидели акцию, вдохновившую их на эту инициативу.

Теперь акцию «Узелки победы» планируют провести во всех городах Поволжья.



Женские общественные организации уже активно создают маскировочные сети и приглашают всех присоединиться к этому важному делу, сделать его масштабным.



В День памяти и скорби на мероприятиях будут установлены маскировочные сети. Любой желающий сможет завязать на них узелок из специальных лент, которые раздадут волонтеры.

Этот символ станет оберегом для бойцов, храня их добрые пожелания и молитвы. Готовые сети активистки региональных отделений Союза женщин России отправят на передовую.



Фото предоставлено Самарским областным отделением СЖР