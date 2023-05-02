Акция «Чистая вода»: лаборатория «Самарский ЦСМ» предлагает бесплатно провести экспресс анализ воды на жесткость и pH

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3 мая испытательная лаборатория ФБУ «Самарский ЦСМ» предлагает абсолютно бесплатно провести экспресс анализ воды на жесткость и pH. Акция «Чистая вода» носит локальный характер, но, возможно, станет постоянной.

Для того, чтобы проверить воду, необходимо налить в чистую емкость (пластик или стекло) не менее 1 литра воды и принести его в лабораторию. Даже два показателя дадут представления о том, что же мы пьем и помогут определить чистоту воды.

Прием воды на анализ будет осуществляться с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Кроме того, в лаборатории можно будет узнать какие показатели больше всего влияют на здоровье, как часто следует проверять воду и при необходимости, проконсультироваться по поводу анализа воды из природных источников.

Испытательная лаборатория ФБУ «Самарский ЦСМ» аккредитована на проведение исследований воды, включая водопроводную и из природных источников, а также дистиллированную и т.

Специалисты считают, перед началом дачного сезона необходимо всерьез задуматься над своим здоровьем и проверить питьевую воду хотя бы по двум показателям, а если понадобится – то можно заказать и более полный анализ. Подробности – в испытательной лаборатории.

Фото: ФБУ «Самарский ЦСМ»