Акционерное общество в Чапаевске оплатило долг в 1,5 миллиона рублей

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Судебные приставы г. Чапаевска добились того, чтобы акционерное общество погасило долг перед заказчиком в 1,5 миллиона рублей.

В отделении судебных приставов г. Чапаевска в отношении одного из предприятий города было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности свыше 1,5 миллионов рублей, образовавшейся из-за того, что должник-организация не оплатил оказанные ему услуги по строительству производственного объекта.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель направил директору компании требование об исполнении решения суда в добровольном порядке. Также его предупредили о мерах принудительного характера, таких как арест имущества должника-организации, которые могут быть применены в рамках исполнительного производства.

Узнав о том, что имущество предприятия может быть арестовано и передано на реализацию, должник полностью оплатил задолженность в размере 1,5 миллионов рублей.