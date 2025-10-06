Я нашел ошибку
Главные новости:
Волк заявила, что эта информация не соответствует действительности.
МВД опровергло сообщение о запрете на выезд из-за наложения текста в загранпаспорте
В двух случаях лесники остались на ночное дежурство, чтобы не допустить повторного возгорания.
Безответственный отдых на природе привел к трем лесным пожарам в регионе в минувшие выходные
Туроператоры рекомендуют заменить документ в случае обнаружения дефектов печати.
СМИ: россияне не могут улететь на отдых из-за ошибки печати в загранпаспортах
Участниками дискуссии станут руководители грузового блока компании «РЖД», отправители и владельцы грузов, экспортеры, представители финансовых институтов и органы региональной власти.
Транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье» состоится в Тольятти
Отмечается, что старшие дети регулярно сбегали из дома.
Доследственная проверка в Чапаевске: по информации о том, что многодетная мать не занимается воспитанием своих детей
На этот раз Слёт, организованный в Нижегородской области, собрал более 200 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа.
Активисты поисковых отрядов Самарской области заняли 4-е место в окружном Слёте «Никто не забыт»
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +16, +18°С.
7 октября в регионе без осадков, до +18°С
На новой встрече проекта «НЕурок географии» гости познакомятся с Артуром Чубаркиным, заслуженным путешественником России.
СОУНБ приглашает в увлекательное «Путешествие на край света»
Активисты поисковых отрядов Самарской области заняли 4-е место в окружном Слёте «Никто не забыт»

6 октября 2025 18:59
148
На этот раз Слёт, организованный в Нижегородской области, собрал более 200 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа.

В Приволжском федеральном округе завершился одиннадцатый окружной Слёт поисковых отрядов «Никто не забыт». На этот раз Слёт, организованный в Нижегородской области, собрал более 200 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа. В течение трех дней поисковые отряды демонстрировали свои знания в области топографии, ориентировании на местности, умении работать с архивами и документировать полевые и поисковые работы, показывали навыки оказания первой помощи. Участники слета приняли участие в военно-исторической и поисковой викторинах, серии мастер-классов.

В состав Самарской делегации вошли активисты 4-х поисковых отрядов: «Сокол», «Жизнь», «Лицеист» и «Компас Судьбы». Ребята достойно выступили в конкурсных испытаниях: «Оказание первой помощи» - 1-е место; «Порядок проведения и документирование полевых и поисковых работ» - 1-е место; «Поисковая викторина и техника безопасности» - 2-е место; «Музейная экспозиция по итогам полевого сезона» - 5-е место; «Военно-историческая викторина» -  5-е место; «Визитная карточка» - 4-е место.

Также на территории Нижегородского Кремля была организована экспозиция, на которой поисковики представили экспонаты времён Великой Отечественной войны, найденные в рамках экспедиций 2025 года. За 2 дня экспозицию посетили более 1300 человек.

В торжественном закрытии Слёта приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, референт департамента Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества Игорь Гойхман, член координационного совета «Поискового движения России» Андрей Мордвинов.

По итогам окружного Слёта «Никто не забыт» в общем зачёте команда Самарской области заняла почётное 4-е место.

Награждая победителей, Олег Машковцев обратился к участникам конкурса: «За одиннадцать лет реализации окружного общественного проекта по поддержке поискового движения количество поисковых отрядов увеличилось на 70%. Количество тех, кто участвует в поисковых отрядах в Приволжском федеральном округе, выросло в два раза - с 5 до 11,5 тысяч человек.  Конечно, Слёт бы не состоялся без наших наставников. Я благодарю «Поисковое движение России», Министерство обороны Российской Федерации за поддержку поисковых отрядов в округе».

Все победители и призеры слёта поисковых отрядов награждены дипломами полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и ценными подарками, сообщает пресс-служба ПФО.

 

Фото:  организаторы Слёта поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт»

 

Теги: Самара

