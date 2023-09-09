9 сентября — Всемирный день оказания первой помощи

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О том, как важно владеть навыками оказания первой помощи, рассказывает заместитель директора по медицинской части Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, врач анестезиолог-реаниматолог Мария Горбунова:



"Оказание первой помощи пострадавшему особенно эффективно в течение первого, так называемого, «золотого часа». Своевременно оказанная помощь значительно снижает риск развития осложнений после травмы.



Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи ежегодно проводит обучение по оказанию первой помощи для сотрудников силовых структур, спасателей, медицинских работников, водителей, инструкторов, учителей и других категорий граждан.



Слушатели получают знания и навыки, которые впоследствии они смогут применить при несчастных случаях, производственных травмах и прочих угрожающих жизни и здоровью состояниях.



Когда человеку, который находится рядом, становится плохо, главными причинами неоказания своевременной помощи являются страх и отсутствие необходимых навыков у окружающих.



Любой человек должен знать, как оказать необходимую первую помощь".

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