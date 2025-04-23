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80 яблоневых деревьев высадили на территории Самарского областного госпиталя для ветеранов войн

23 апреля 2025 17:09
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Через несколько лет на территории госпиталя молодые яблони зацветут и будут напоминать сотрудникам и пациентам о тех, кто ковал Победу.

В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории 80 яблоневых деревьев высадили на территории Самарского областного госпиталя для ветеранов войны им. О.Г. Яковлева прошла экологическая акция по высадке яблоневой аллеи. Организатором мероприятия выступил ПАО "ОДК-Кузнецов" - правопреемник легендарного завода №24 им. М.В. Фрунзе.

В высадке «Яблоневой аллеи Победы» приняли участие сотрудники и ветераны предприятия, члены попечительского совета Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн им. О.Г.Яковлева и приглашенные гости.

В военные годы на месте, где расположен один из корпусов "ОДК-Кузнецов" был большой фруктовый сад. Его высадили по распоряжению директора завода Михаила Жезлова в 1943 году, чтобы обогатить рацион детей сотрудников предприятия витаминами. На 2 гектарах земли было высажено около 2 тысяч яблонь и кустарников. В 1960-е годы, когда началось строительство здания, где сейчас расположены цеха завода, садом пришлось пожертвовать.

В память о заводчанах – тружениках тыла, которые в годы войны бесперебойно выпускали моторы АМ-38 для штурмовиков Ил-2 участники мероприятия высадили 80 яблонь.

«Сегодня мы собрались, чтобы заложить аллею в честь 80-летнего юбилея Великой Победы. Я благодарен ОДК-Кузнецов за проявленную предприятием инициативу – увековечить на территории госпиталя память наших защитников, героев, ветеранов, чтобы о них помнили следующие поколения. Здесь присутствуют ветераны Великой Отечественной войны, ветераны СВО для того, чтобы отметить эту знаменательную дату и посадить на многие годы деревья в знак благодарности тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу. Я уверен, что делая такое благое дело, мы будем еще лучше выполнять свои профессиональные обязанности!», - отметил начальник Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн им. О.Г. Яковлева Александр Каширин.

В церемонии закладки аллеи также приняли участие«кузнецовцы» – ветераны специальной военной операции. Их участие символизирует связь поколений воинов. По словам фрезеровщика Андрея Ухванькова, который в настоящее время проходит восстановление после ранения, сажая дерево, он вспоминал своего деда, вернувшегося с фронта Великой Отечественной и его погибших под Сталинградом в 1942-1943 годах братьев.

"Эта патриотическая акция символизирует новые символы нашей Победы ", - подчеркнул главный врач Самарской городской клинической больницы №8, участник комитета "Самара-450" Сергей Дергаль.

Через несколько лет на территории госпиталя молодые яблони зацветут и будут напоминать сотрудникам и пациентам о тех, кто ковал Победу.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Мероприятия Самара

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