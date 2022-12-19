80 волонтёров из Самары приняли участие в выездном семинаре «ВНЕзависимости»

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80 волонтёров из 15 образовательных организаций Самары приняли участие в выездном семинаре «ВНЕзависимости», где изучили основы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

С 13 по 16 декабря на базе отдыха «Салют» состоялся второй выездной семинар «ВНЕзависимости». Волонтёров готовили к проведению мероприятий для студентов в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также наркозависимости.

Участникам предстояло пройти мастер-классы по ораторскому мастерству, уроки первой медицинской помощи, поработать с психологами и юристами, разработать и презентовать собственные кейсы.

На открытии проекта с приветственным словом и напутствием выступил Сергей Желтухин, заместитель руководителя Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции. Для проведения занятий были приглашены спикеры, специалисты в своих направлениях, среди которых Жирова Марина, адвокат, старший партнер адвокатского бюро «Яблоков и партнёры», руководитель арбитражной практики.

Своими впечатлениями от образовательного интенсива поделился Мосин Сергей, студент Колледжа связи ПГУТИ: «Для меня выезд по профилактике различных зависимостей – это новый формат. Дни, проведённые на выездном семинаре, запомнятся надолго. Мероприятия проходили в необычном формате, что очень понравилось мне. Каждый день нам давали новые знания, которые точно пригодятся в жизни. Обязательно буду участвовать в подобных обучающих семинарах ещё, ведь я получил полезный опыт, незабываемые эмоции и новые знакомства».

Следующим этапом реализации проекта станет проведение профилактических мероприятий в образовательных учреждениях города подготовленными участниками семинара.

Несмотря на то, что показатели распространённости наркомании в Самарской области стали ниже по сравнению с аналогичными показателями за 2021 год, актуальность работы по профилактике наркотической зависимости не теряется. В группе риска находится немало подростков.

Организатором мероприятя выступает муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский дом молодёжи» при поддержке Департамента культуры и молодёжной политики Администрации г.о. Самара. Мероприятие реализуется в рамках муниципальной программы городского округа Самара по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Самара на 2020 - 2022 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара.

Фото: СДМ