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8 марта в Самарской области ожидается сильный ветер, туман, на дорогах местами снежные заносы

7 марта 2021 19:09
86
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем 8 марта местами по Самарской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с, метель при ухудшением видимости до 1000 метров, на дорогах местами снежные заносы».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;

- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам

Будьте внимательны и осторожны, передает пресс-служба облМЧС.

 

Фото из открытых источников

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