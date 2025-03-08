«8 Марта в каждый дом!»: полицейские и общественники региона провели мероприятия, посвященные Международному женскому дню

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На территории Самарской области полицейские и общественники в рамках акции «8 Марта в каждый дом!» провели мероприятия, посвященные Международному женскому дню.

Так, в Приволжском районе участковые уполномоченные полиции совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Петром Рочевым поздравили местных жительниц с весенним праздником.

В ходе мероприятия сотрудники полиции призвали прекрасных дам быть внимательными и осторожными при поступлении телефонных звонков или СМС от неизвестных лиц, вручили цветы, профилактические памятки пожелали крепкого здоровья и хорошего настроения.

Женщины от души поблагодарили организаторов акции за поздравления и позитивные эмоции.

Заместитель начальника Межмуниципального Отдела МВД России "Кинельский" капитан внутренней службы Дмитрий Скальник посетил семьи коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей.

По сложившейся традиции, сотрудник полиции поздравил женщин с праздником и пожелал всего самого доброго, вручил памятные подарки, а также напомнил, что они в любую минуту могут рассчитывать на помощь и поддержку со стороны ведомства.

Встречи прошли тепло и душевно и принесли радостные эмоции.

В Клявлинском районе заместитель начальника полиции, начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних подполковник полиции Александр Календарев поздравил с весенним праздником ветерана МВД майора полиции Светлану Томашову, 20 лет проработавшую в службе по делам несовершеннолетних.

Ветеран полиции в отставке, поблагодарила коллегу за поздравления, добрые пожелания и готовность всегда помочь в трудной ситуации.

В Похвистневском районе сотрудники Госавтоинспекции и отделения по делам несовершеннолетних совместно с председателем Общественного совета при Межмуниципальном отделе Татьяной Вобликовой поздравили учениц и педагогический состав подшефной школы интерната с женским праздником.

Встреча началась с концерта, подготовленного ребятами, а в продолжение мероприятия гости напомнили школьникам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и поведения в общественных местах, а также призвали быть законопослушными и вести здоровый образ жизни.

В завершение праздника ребята получили в подарок праздничный торт, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО