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72-летний подполковник запаса Леонид Проциков из Кинельского района ушел добровольцем в зону ведения СВО

2 декабря 2022 21:13
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Где передает свой богатый опыт по ремонту боевых машин молодым военнослужащим.

Музей военной техники под открытым небом в «Парке Победы» – гордость Кинеля. Он был создан в 2016 году, насчитывает уже более 30 боевых машин и постоянно пополняется новыми выставочными экземплярами.

Ранней весной этого года были установлены на постаменты два танка Т-55 и Т-72, а до конца декабря музей пополнится двумя бронетранспортерами. Еще одна единица техники – боевая машина пехоты – будет размещена в Детском парке у памятника воинам-интернационалистам. Сейчас все три машины полностью готовы к транспортировке.

Восстановлением последних пяти привезенных единиц техники, их ремонтом и покраской занимался Леонид Проциков – житель Кинельского района, потомственный военный, подполковник запаса, участник боевых действий в Афганистане и Чечне.

Несмотря на преклонный возраст, а ему 72 года, Леонид Петрович ушел добровольцем в зону ведения СВО, где передает свой богатый опыт по ремонту боевых машин молодым военнослужащим. Это достойный пример истинного патриотизма, который должны знать и ценить наши земляки, особенно представители подрастающего поколения.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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