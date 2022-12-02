72-летний подполковник запаса Леонид Проциков из Кинельского района ушел добровольцем в зону ведения СВО

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Музей военной техники под открытым небом в «Парке Победы» – гордость Кинеля. Он был создан в 2016 году, насчитывает уже более 30 боевых машин и постоянно пополняется новыми выставочными экземплярами.



Ранней весной этого года были установлены на постаменты два танка Т-55 и Т-72, а до конца декабря музей пополнится двумя бронетранспортерами. Еще одна единица техники – боевая машина пехоты – будет размещена в Детском парке у памятника воинам-интернационалистам. Сейчас все три машины полностью готовы к транспортировке.



Восстановлением последних пяти привезенных единиц техники, их ремонтом и покраской занимался Леонид Проциков – житель Кинельского района, потомственный военный, подполковник запаса, участник боевых действий в Афганистане и Чечне.



Несмотря на преклонный возраст, а ему 72 года, Леонид Петрович ушел добровольцем в зону ведения СВО, где передает свой богатый опыт по ремонту боевых машин молодым военнослужащим. Это достойный пример истинного патриотизма, который должны знать и ценить наши земляки, особенно представители подрастающего поколения.

Фото: пресс-служба правительства СО