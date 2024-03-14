53% жителей Самары занимаются коллекционированием

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Аналитики Авито провели исследование и узнали, сколько жителей Самары коллекционируют предметы, что они собирают и зачем этим занимаются. Оказалось, что такое хобби есть у половины жителей страны. Чаще всего они собирают в коллекции сувениры из путешествий и делают это ради удовольствия, а самые активные коллекционеры — люди в возрасте 18 до 24 лет.

Более половины (53%) опрошенных жителей Самары занимается коллекционированием. Примечательно, что активнее всего занимается этим хобби молодежь в возрасте 18-24 лет (58% от общего количества респондентов этого возраста) и 25-34 лет (51%). В основном опрошенные коллекционируют сувениры из поездок — так ответили 54%. Они везут из отпусков и командировок магниты на холодильник, посуду и другие приятные находки из сувенирных магазинов. В основном такие предметы собирают женщины (53%) и люди старше 65 лет (54%).

Исторические артефакты, такие как медали, монеты и фигурки, коллекционирует 25%. Чаще такие предметы собирают мужчины, чем женщины (34% против 25%). К слову, за последний год продажи жетонов, медалей и значков на Авито выросли на 120%. При этом на платформе можно найти и редкие дорогостоящие предметы, например, медаль гран-при Ивана Поддубного 1995 года за 1 950 000 рублей.

21% коллекционируют печатную продукцию — комиксы, книги, открытки. В 2023 году продажи открыток на площадке также увеличились на 128%. Некоторые экземпляры продаются всего за 150-300 рублей за штуку. Например, такие советские открытки 50-60-х годов или уже коллекционные открытки от МсDonald's.

Тех, кто собирает игрушки-вкладыши из киндер-сюрпризов набралось 21%. Продажи таких товаров выросли на платформе на 137% год к году. При этом есть пользователи , кто отдаёт свои коллекции бесплатно.

Еще 9% респондентов коллекционируют модели машин, кораблей или самолётов. Продажи в этой категории за год на Авито увеличились на 80%. Стоимость каждой модели может сильно отличаться. Например, у продавца из Санкт-Петербурга можно купить машинку Hot Wheels по цене от 200 рублей, а покупка качественного детализированного Porsche RWB обойдется уже в 123 000 рублей.

20% отметили, что коллекционируют игрушки от продуктовых сетей — например, скрепышей. 17% собирают фигурки персонажей аниме, супергероев и видеоигр. Также жители Самары отвечали, что коллекционируют винил, алкоголь, автографы знаменитостей, парфюмы, зажигалки, ножи, часы, фарфор, монеты и банкноты из разных стран.

41% респондентов уже собрали в свою коллекцию от 50 до 100 предметов. Еще 16% могут похвастаться 101-500 предметами, а 12% утверждают, что их коллекция насчитывает больше 500 находок. 21% опрошенных оценивают свою коллекцию менее чем в 10 000 рублей. 13% считают, что она стоит от 10 001 до 30 000 рублей. Выше этой суммы, но в пределах 50 000 рублей стоимость своей коллекции оценивают 6%. 20% считают, что она стоит от 50 001 до 100 000 рублей. 15% полагают, что их коллекция может стоить дороже 100 тысяч рублей.

В основном респонденты привозят новые предметы в коллекцию из поездок (53%) или заказывают их на различных интернет-площадках (45%) — ищут на специализированных сайтах, классифайдах и маркетплейсах. 36% пополняют свои коллекции на барахолках, в комиссионных и антикварных магазинах, а 23% обмениваются с другими коллекционерами.

48% рассказали, что тратят на один предмет из своей коллекции не более 1 000 рублей. 36% покупают вещи в коллекцию стоимостью от 1 001 до 5 000 рублей, 3% респондентов готовы отдавать более 10 000 рублей.

Также аналитики узнали у опрошенных о мотивации к коллекционированию. Так, 86% коллекционеров отметили, что занимаются этим ради удовольствия и эстетики. 19% ответили, что таким образом проявляют интерес к истории предметов или сфере, с которой они связаны. 11% собирают свою коллекцию с целью инвестирования и перепродажи. Также многие отвечали, что делают это «просто так».