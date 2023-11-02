4 ноября в Самаре пройдет традиционная ежегодная Всероссийская акция «Ночь искусств»

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4 ноября 2023 года в Самаре пройдет традиционная ежегодная Всероссийская акция «Ночь искусств». В этом году мероприятия акции будут приурочены ко Дню народного единства и посвящены теме «Россия объединяет». Жителей города ожидает разнообразная программа, посвящённая различным направлениям искусства. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах и викторинах, послушать мастеров слова, попробовать себя в творчестве. И, конечно же, познакомиться с талантливыми людьми и новыми книгами, в которых народ и его традиции представляют особую ценность. Программа рассчитана как на детей, так и на взрослых. К акции присоединились муниципальные учреждения культуры:

Центральная городская библиотека имени Н.К. Крупской в рамках акции подготовила для ценителей литературы и искусства ряд мероприятий.

Откроет программу лекция «Крымские прогулки с Константином Паустовским: литература, живопись, фотография». Слушатели познакомятся с творчеством художников и фотографов, запечатлевших Крым в своих работах, узнают необыкновенные истории человеческих судеб.

На краеведческой игре «Самара многонациональная» участники проверят свои знания о культурных богатствах народов Поволжья: обычаях, национальных праздниках, костюмах, национальной кухне и фольклоре. Для юных участников будет предложен показ мультфильмов по мотивам народных сказок.

Игровая программа «Поле чудес. Загадки народов» познакомит зрителей с костюмами народов России. Каждый элемент узора любого народа тщательно подобран и полон особого смысла.

Модельная библиотека №8 распахнет свои двери для гостей Всероссийской акции «Ночь искусств - 2023». Откроет ее показ любимых с детства мультфильмов «Приключения пингвинёнка Лоло», «Котёнок по имени Гав», «Чебурашка» в рамках этнографического мультипликационного калейдоскопа. На нем гости библиотеки не только смогут окунуться в атмосферу детства, но и на примере героев порассуждать на тему дружбы, поддержки и помощи.

В течение вечера все смогут принять участие в мастер-классах по народному танцу «Кадриль моя, сердечная…!», а на мастер-классе «Рисуем узоры народов Поволжья» посетители познакомятся с особенностями создания народных талисманов.

Для гостей Библиотеки №15 подготовили литературно-музыкальную программу «Под знаком мира, дружбы и добра» с участием вокально-поэтической группы «Хорошее настроение». В программе концерта прозвучат песни о Родине, любимые песни о главном, стихи и лирические миниатюры. На площадке «Нас музыка объединяет…» состоится интерактивная викторина на знания в области народного песенного творчества.

Желающим гостям будет предложено совершить экскурсию на тематическую выставку – «Единство – навсегда», где будут представлены репродукции картин русских художников, посвященные историческим событиям, связанным с возникновением праздника День народного единства.

Библиотека №29 приглашает всех желающих на встречу «Слава казачья, ты вновь зазвучала». Присутствующие узнают историю казачества и посмотрят выступление воспитанников военно-патриотического клуба «Беркут».

Гости мероприятия посетят творческую встречу «Фольклорные традиции русского народа», познакомятся с малым народным творчеством: потешками, считалочками и прибаутками. На выставке «Кукла-травница», посвящённой возрождению старинного ремесла травоплетение будут представлены куклы из трав, сплетённые методом травопластики.

На мастер-классе «Матрешка – душа России» посетители изготовят закладки для книг «Матрешка» и познакомятся с историей возникновения и особенностями росписи русской матрешки, одного из главных неофициальных символов России.

Подробнее с программой мероприятий можно в приложении или на страницах учреждений культуры в социальных сетях.

Фото предоставлено горадминистрацией