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33% работающих самарцев рассказали о конфликтах из-за графика отпусков

2 декабря 2024 09:42
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33% работающих самарцев рассказали о конфликтах из-за графика отпусков

Женщины ссорятся из-за отпусков чаще мужчин. Ссор из-за отпусков меньше в молодых коллективах. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие работающие экономически активные горожане.

33% работающих самарцев рассказали о возникающих конфликтах между коллегами из-за графика отпусков: в каждом шестом коллективе улаживать их получается только у кадровиков или руководства. Если споры возникают, то в 80% случаев это касается планирования отдыха в летний период.

У 61% горожан на работе нет разногласий с коллегами из-за отпусков. Чем моложе работники, тем реже они сталкиваются со ссорами по данному поводу. Мужчины о разногласиях рассказывали чуть реже, чем женщины.

Время проведения: 22—29 ноября 2024 года

Теги: Опрос

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