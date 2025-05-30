31 мая состоятся Праздник улицы Лукачёва и Отборочный этап Всероссийских робототехнических соревнований "Кубок РТК"

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Фестиваль – возможность познакомиться со всеми студенческими объединениями в одном месте и в одно время

31 мая, в субботу, в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королёва состоится Праздник улицы Лукачёва. Этот студенческий фестиваль посвящен памяти легендарного ректора Куйбышевского авиационного института Виктора Павловича Лукачёва и проводится с 1992 года. Это событие с большой историей, ставшее неотъемлемой частью жизни университета.

Виктор Павлович Лукачёв возглавлял КуАИ 32 года, с 1956 по 1988 год, и не только сформировал мощный авиационный вуз России, но и построил один из самых больших университетских кампусов в регионе, где учебные, научно-исследовательские и спортивные корпуса соседствуют с комплексом общежитий.

Праздник проходит в насыщенном формате, его участников ждет интересная культурная, спортивная и интерактивная программы.

Главные творцы Праздника улицы Лукачёва – это студенты всех институтов и факультетов – яркие, творческие и энергичные. Они готовят более 60 научных, спортивных, музыкальных, творческих, волонтёрских площадок, а также медиаплощадок с интерактивным наполнением. Каждый гость сможет примерить на себя роль артиста, журналиста, провести научные опыты, спеть или станцевать. Студенты создадут на территории кампуса несколько арт-объектов.

Праздник проводится весь день с 11:00 до 22:00.

В 16.30 – официальное открытие.

В 20:00 начнется танцевальный батл команд Самарского университета им. Королёва. Лучшие из лучших выступят друг против друга в стиле "шаг вперёд": "Nagranni", "Клёвые", "Neon-1", "Neon-2", "Brooklyn Section Guys", "Клёвые девчонки".

В 20:30 стартует шоу-программа от двух самарских диджеев формата B2B Генки Гордеева и Равиля Шаипова.

Больше информации в группе фестиваля в социальной сети "Вконтакте" – https://vk.com/lukachevday.

В этот же день на площадке фестиваля состоится отборочный этап Всероссийских робототехнических соревнований "Кубок РТК".

Соревнования по робототехнике "Кубок РТК" рассчитаны на молодых инженеров, студентов и школьников, которые создают робототехнические комплексы для работы в экстремальных условиях. Для имитации различного типа поверхностей используется специальный полигон. Самарский университет им. Королёва является обладателем одного из четырех подобных полигонов, действующих в стране и сертифицированных Центральным научно-исследовательским и опытно-конструкторским институтом робототехники и технической кибернетики (ГНЦ РФ ЦНИИ РТК).

31 мая, в субботу, в соревнованиях по робототехнике "Кубок РТК" в Самарском университете им. Королёва участвует 21 команда из городов и сел России: Самары, Санкт-Петербурга, Архангельска и населённых пунктов Урала. Всего – 30 участников в возрасте от 7 до 35 лет.

У каждой команды будет две попытки пройти через полосу препятствий полигона. Каждый участок полигона имитирует ту или иную реальную ситуацию в условиях городской и пересечённой местности, мосты различных конструкций, а также зоны с несвязанным грунтом: песком, керамзитом и другими сыпучими материалами. На полигоне участники будут демонстрировать проходимость своих роботов, работу манипуляторов, а также автономные функции, например, распознавание QR-кодов или движение по линии. Подобные испытания необходимы для разработки в том числе планетоходов, а также автономных ботов, которым приходится работать в опасных для человека местах.

Шесть финалистов пройдут во всероссийский финал, который состоится в Санкт-Петербурге. Организатор соревнований – ГНЦ РФ ЦНИИ РТК при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Партнёры – Самарский университет им. Королёва и ООО "Открытая Робототехника".

Место и время проведения:

Соревнования по робототехнике "Кубок РТК" будут проводиться по адресу: манеж Самарского университета им. Королёва (ул. Врубеля, 29Г) с 9:30 до 19:30. Лучшее время для посещения – с 17:00 до 18:00.

Праздник улицы Лукачёва будет проводиться по адресу: Московское шоссе, 34 с 11:00 до 22:00.

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