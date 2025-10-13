Я нашел ошибку
Главные новости:
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
В Самаре завершился очный этап конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2025».
300 студентов губернии выступили на конкурсе «Студент года 2025»
На борьбу с огнем были поданы 2 ствола «Б», сформировано звено газодымозащитной службы.
В Октябрьск загорелись частная баня и надворные постройки
Рост вызван плохим урожаем в Бразилии, американскими пошлинами на бразильский кофе и наращивание запасов в Европе.
Цена растворимого кофе в России превысила 4000 рублей за килограмм
Максим - ветеран СВО, награжден Орденом Мужества. Имея за плечами опыт 15 спасенных с поля боя бойцов и тяжелое ранение, теперь он передает свои знания новому поколению.
Участник «Школы героев» Максим Баранович готовит бойцов для фронта
Победителями в женском парном разряде стали спортсменки из Самарской области - Татьяна Елистратова и Татьяна Ховалкина.
15 самарских спортсменов выступили на всероссийских соревнованиях по дартсу
Пассажир малолитражки был зажат в салоне аварийного автомобиля. Потребовалась помощь спасателей.
В Красноярском районе на трассе М-5 столкнулись легковой и грузовой автомобили
В школе успешно работают 16 творческих коллективов, в том числе коллективы, имеющие звание «Образцовый художественный коллектив» и «Народный самодеятельный коллектив».
В поселке Чёрновский состоялось торжественное открытие детской школы искусств №1 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.19
-0.22
EUR 94.05
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства
В Самаре экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

300 студентов губернии выступили на конкурсе «Студент года 2025»

13 октября 2025 17:59
157
В Самаре завершился очный этап конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2025».

В Самаре завершился очный этап конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2025». Три дня более 300 студентов вузов и ссузов со всего региона соревновались в 15 номинациях. Выступления конкурсантов оценивали более 60 жюри.

Очный этап Студента года начался 8 октября. Основной площадкой проведения стал Многофункциональный молодёжный центр Самарской области, где прошли выступления по 14 номинациям. Местом действия номинации «Творческая личность года» стал Дворец культуры «Заря», который позволил студентам раскрыть свои таланты на большой сцене. Конкурсная программа состояла из трёх частей: тестирования или интеллектуальной игры (для коллективных номинаций), самопрезентации и конкурсного испытания.

«Очный этап 2025 года показал, что Конкурс не теряет свою значимость для студентов региона. Особенно ценно, что почти 20% конкурсантов — это участники прошлых лет. Они не останавливаются на достигнутом, пополняют портфолио и активно развивают студенческие объединения в своих вузах и ссузах. Но главная энергия Конкурса — молодое поколение. Мы видим, с каким энтузиазмом новички тянутся к новым возможностям для самореализации. Их горящие глаза и желание развиваться доказывают, что Студент года остаётся одним из главных событий для молодёжи Самарской области» — поделилась Елена Кудашова, исполнительный директор Конкурса.

Оценивали выступления конкурсантов 64 члена жюри, среди которых были и федеральные эксперты. Так, лидеров вузов оценивала Валерия Позикова, руководитель творческих программ Российского Союза Молодежи и Российской национальной премии «Студент года». Коллегия жюри состояла из известных общественных деятелей Самарской области, профессионалов своего дела. В состав жюри номинаций патриотических номинаций вошли Герой Российской Федерации Максим Девятов и кавалер трёх Орденов Мужества Артем Светлолобов. Спортсменов оценивал Александр Буяновский, чемпион России по лёгкой атлетике, а конкурсантов «Интеллекта года» — Владимир Черноиванов, заслуженный учитель Российской Федерации. Председателем жюри номинации «Студенческое медиа года» стала Наталья Родимова, директор государственного автономного учреждения Самарской области «Медиаагентство «Самара 450».

«Сегодня мы увидели невероятно яркие, качественные работы и пообщались с ребятами, которые формируют студенческие медиа. Участники демонстрируют высокий профессионализм, их проекты уже сейчас можно смело публиковать в крупных региональных и федеральных СМИ. Очень здорово, что представлены медиа разных городов и муниципальных районов Самарской области. Приятно видеть, что будущее нашей сферы в таких талантливых руках» — подчеркнула Наталья Родимова.

Также на очном этапе прошёл Всероссийский конкурс молодёжных проектов «Росмолодёжь.Гранты». Свои социальные проекты презентовали 45 студентов. Молодёжь предложила свои инициативы по разным номинациям конкурса. Самыми популярными стали: #вдохновляй — поддержка творческих инициатив, #будь_здоров — популяризация спорта и ЗОЖ, и #создавай_возможности — организация занятости молодёжи, в том числе самозанятости.

В ноябре узнаем имена победителей всех 15 номинаций и Гран-при Конкурса. Награждение пройдёт в формате торжественной церемонии в Центре труда и отдыха «Стакозавод». 

Организаторы конкурса «Студент года 2025»:
Министерство молодёжной политики Самарской области;
Совет ректоров образовательных организаций высшего образования Самарской области;
Совет директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области;
Агентство по реализации молодёжной политики.
 

 

Фото:   пресс-служба конкурса

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025, 18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов... Политика
143
Максим - ветеран СВО, награжден Орденом Мужества. Имея за плечами опыт 15 спасенных с поля боя бойцов и тяжелое ранение, теперь он передает свои знания новому поколению.
13 октября 2025, 17:11
Участник «Школы героев» Максим Баранович готовит бойцов для фронта
Максим - ветеран СВО, награжден Орденом Мужества. Имея за плечами опыт 15 спасенных с поля боя бойцов и тяжелое ранение, теперь он передает свои знания новому... Общество
125
Победителями в женском парном разряде стали спортсменки из Самарской области - Татьяна Елистратова и Татьяна Ховалкина.
13 октября 2025, 16:55
15 самарских спортсменов выступили на всероссийских соревнованиях по дартсу
Победителями в женском парном разряде стали спортсменки из Самарской области - Татьяна Елистратова и Татьяна Ховалкина. Спорт
135
В центре внимания
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
148
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
226
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
205
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
1077
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
11 октября 2025  16:58
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
580
Весь список