30 жителей Советского района Самары занесены на Доску Почета накануне 86-летия со дня его образования

181

В Самаре Советский внутригородской район отметил 86-летие со дня образования. Накануне праздничной даты обновлена районная Доска Почета, куда занесены 30 жителей района, сотрудников предприятий и организаций, расположенных в Советском районе.

Среди награжденных - медицинские работники, сотрудники и преподаватели учебных заведений, воспитатели детских дошкольных учреждений, работники учреждений культуры, инженеры и представители рабочих профессий, ветераны боевых действий, заслуженные спортсмены, представители органов территориального общественного самоуправления и активные жители.

Заслуженные работники и жители Советского района награждены памятным знаком Общественного Совета Советского района «За заслуги» и свидетельством о занесении на районную Доску Почёта. Подарком для них стало выступление творческих коллективов с музыкальными композициями.