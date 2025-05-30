30 мая в селе Зольное прошла церемония закрытия XXV региональных соревнований учащихся «Школа безопасности – 2025»

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30 мая на территории села Зольное городского округа Жигулевск прошла церемония закрытия XXV региональных соревнований учащихся «Школа безопасности – 2025».

В соревнованиях принимали участие 10 команд из разных городов и районов Самарской области.

В течение 3 дней ребята демонстрировали свои навыки в таких видах состязаний, как «Туристская полоса», «Маршрут выживания», «Конкурс туристских узлов», «Полоса препятствий», «Комбинированная пожарная эстафета» и других.

Победителем соревнований в младшей возрастной группе стала команда СОШ села Хворостянка Хворостянского района.

«Серебро» досталось ребятам из команды СОШ села Подстепки Ставропольского района;

«Бронза» -. команде СОШ №13 города Жигулевска.

В старшей возрастной группе места распределились следующим образом:

1 место – сборная команда города Самара;

2 место – команда «Открытие» СОШ села Красный Яр.

3 место - команда СОШ села Подстепки Ставропольского района.

Участникам и победителям соревнований были вручены дипломы, кубки, и медали.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области по гражданской обороне и защите населения Алексей Крючков поблагодарил организаторов за высокий уровень проведения соревнований, поздравил призеров с достойной победой и всех ребят с тем, что за прошедшие 3 дня им успешно удалось закрепить навыки и умения, полезные как в спасательном деле, так и в повседневной жизни, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО