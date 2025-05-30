Я нашел ошибку
Главные новости:
Водолаз обнаружил тело утонувшего на глубине 5 метров на удалении 20 метров от береговой линии.
В реке Самара в районе  Южного моста утонул ребенок
В Самаре ночью +18, +20°С, днем +31, +33°С.
31 мая в регионе без осадков, до +34°С
Для тушения пожара привлекались 35 специалистов и 11 единиц техники.
Частный дом горел на ул.Воронежской в Самаре
В соревнованиях принимали участие 10 команд из разных городов и районов Самарской области.
30 мая в селе Зольное прошла церемония закрытия XXV региональных соревнований учащихся «Школа безопасности – 2025»
В ходе предварительного расследования обвиняемый полностью возместил потерпевшему материальный ущерб.
Теперь суд: в Самаре экс-полицейский незаконно потратил с чужой банковской карты 1 миллиона 200 тысяч рублей
Он провёл три боя. Первая победа была по решению судей. Две остальные Иван одержал досрочно, получив титул чемпиона мира.
Студент Новокуйбышевского филиала Самарского медколледжа стал чемпионом мира по киокушинкай каратэ
Успейте подать идею на форум «Сильные идеи для нового времени» до 1 июня!
Более 1500 инициатив представили жители Самарской области на форум «Сильные идеи для нового времени»
От стадиона в сопровождении экипажа ГИБДД мотоциклисты проедут по Московскому шоссе, улице Авроры и финишируют около ТЦ «Амбар» на Южном шоссе.
31 мая мотопробегом в Самаре будет официально открыт мотосезон 2025 года
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.5
-1.1
EUR 88.95
-1.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие "День защиты детей"!
IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Самарской области: гала-концерт к 185-летию Чайковского
Мероприятия Музея Рязанова пройдут ко Дню защиты детей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

30 мая в селе Зольное прошла церемония закрытия XXV региональных соревнований учащихся «Школа безопасности – 2025»

30 мая 2025 22:46
117
В соревнованиях принимали участие 10 команд из разных городов и районов Самарской области.

30 мая на территории села Зольное городского округа Жигулевск прошла церемония закрытия XXV региональных соревнований учащихся «Школа безопасности – 2025».

В соревнованиях принимали участие 10 команд из разных городов и районов Самарской области.

В течение 3 дней ребята демонстрировали свои навыки в таких видах состязаний, как «Туристская полоса», «Маршрут выживания», «Конкурс туристских узлов», «Полоса препятствий», «Комбинированная пожарная эстафета» и других.

Победителем соревнований в младшей возрастной группе стала команда СОШ села Хворостянка  Хворостянского района.

«Серебро» досталось ребятам из команды СОШ села Подстепки Ставропольского района;

«Бронза» -. команде СОШ №13 города Жигулевска.

В старшей возрастной группе места распределились следующим образом:

1 место – сборная команда города Самара;

2 место – команда «Открытие» СОШ села Красный Яр.

3 место - команда СОШ села Подстепки Ставропольского района.

Участникам и победителям соревнований были вручены дипломы, кубки, и медали.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области по гражданской обороне и защите населения Алексей Крючков поблагодарил организаторов за высокий уровень проведения соревнований, поздравил призеров с достойной победой и всех ребят с тем, что за прошедшие 3 дня им успешно удалось закрепить навыки и умения, полезные как в спасательном деле, так и в повседневной жизни, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарские семьи приглашаются на 2 сезон конкурса «Это у нас семейное»
30 мая 2025  14:00
Самарские семьи приглашаются на 2 сезон конкурса «Это у нас семейное»
214
Сильная жара в Самарской области: объявлен жёлтый уровень опасности
30 мая 2025  13:57
Сильная жара в Самарской области: объявлен жёлтый уровень опасности
228
Самарские пляжи оборудуют для купания до 15 июня
30 мая 2025  10:01
Самарские пляжи оборудуют для купания до 15 июня
214
Вячеслав Федорищев вручил Игорю Осинькину нагрудный знак
30 мая 2025  09:37
Вячеслав Федорищев вручил Игорю Осинькину нагрудный знак "За заслуги перед Самарской областью"
391
Новые трамваи «Львенок» готовят к выходу на маршрут № 1 в исторической части Самары
29 мая 2025  10:44
Новые трамваи «Львенок» готовят к выходу на маршрут № 1 в исторической части Самары
387
Весь список