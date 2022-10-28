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Уже завтра, 29 октября, в МЕГЕ Самара состоится Гастрономический день. С 14 до 19 часов на территории фуд-корта пройдут развлекательные мероприятия, мастер-классы, дегустации и экскурсии для детей и взрослых. Помимо этого, всех посетителей торгового центра ждет приятный бонус: при совершении покупки в любом магазине от 500 рублей можно получить подарок и принять участие в дополнительном розыгрыше призов.

Праздник начнется с открытия арт-площадки «Еда как искусство» в центре фуд-корта. Здесь пройдут мастер-классы по карвингу, рисованию и росписи пряников. Адепты правильного питания смогут принять участие в экскурсии по здоровому меню: вместе с гидом группа посетит главные фуд-точки и подберет себе сбалансированный набор продуктов для ланча. В школе дегустаторов посетители смогут попробовать блюда и узнать их рецептуру, а самые смелые — принять участие в соревновании по поеданию продуктов на скорость.

Мероприятия пройдут в сопровождении выступлений музыкальных коллективов. В завершение праздника на главной сцене состоится розыгрыш призов. Погрузитесь в мир гастрономии и творчества вместе с МЕГОЙ Самара!

Более подробная информация и программа праздника доступна на сайте МЕГИ Самара, а мы будем рады ответить на ваши вопросы!