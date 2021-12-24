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28 декабря перед центральным входом Музея имени Алабина начнет работать бесплатный ледовый каток

24 декабря 2021 16:33
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Выставочные залы музея приглашают погреться и превратить катание на коньках в полезную, познавательную прогулку для всей семьи.

Объединив усилия неравнодушных людей и компаний, команда музея представляет новый формат семейного отдыха. 

Выставочные залы музея приглашают погреться и превратить катание на коньках в полезную, познавательную прогулку для всей семьи. Помимо основной экспозиции, рассказывающей о природе и истории края, в музее работает интерактивная выставка «Живые системы», которая приводит в восторг как детей, так и взрослых. Кроме того, сейчас в музее экспонируется уникальная коллекция исторической православной деревянной скульптуры из Пермской художественной галереи «Пермские боги» – настоящее сокровище России, с которым должен познакомиться каждый.

Выпить чашечку кофе в компании друзей, занять детей на мастер-классах или просто погреть носики можно в новом кафе музея.

Традиция массовых катаний издавна существует в России. В стремлении дарить жителям города приятные впечатления нас поддержали друзья, которые помогли в реализации проекта: Правительство Самарской области, администрация Ленинского района, ведущее правовое СМИ – Legal.Report и Автономная некоммерческая организация по развитию культурно-выставочной деятельности «Культура жизни», сообщает пресс-служба музея.

В новогодние праздники музей приготовил для гостей специальную программу.

3 января, 16:00 – Путешествуем по залам природы и смотрим фильм на экскурсии “От морского ящера до степного сурка”. Знакомство с животным миром нашего края с доисторических времен и до наших дней. А вы видели нашего гигантского плиозавра?

4 января, 16:00 – Познавательная программа “Путешествие колобка”. Рассказ о традиционной русской культуре для малышей. Дети узнают, как устроена крестьянская изба, как развлекались их ровесники сто лет назад.

4 января, 17:00 – Приглашаем на мастер-класс “Рождественская звезда”. Развиваем мелкую моторику, учимся аккуратности, создаем красоту!

5 января, 16:00 – Очередное занятие из цикла “Ступеньки истории”, к которому самое время присоединиться. Как природа влияет на историю? Строим лестницу знаний с младшими школьниками!

5 января, 18:00 – Экскурсия по выставке «Константин Головкин: 150 лет со дня рождения». Выставка посвящена легендарному самарскому купцу, меценату, художнику.

6 января, 13:00 – Легендарная “Экскурсия с фонариками”. В темноте луч света показывает музей совсем иначе, таинственно и неожиданно. Приготовьтесь удивляться!

6 января, 16:00 – Слушаем экскурсию для детей на выставке «Пермские боги», рисуем гуашью ангелочков. Красиво получится у всех!

6 января, 19:00 – Экскурсия по выставке «Пермские боги». Уникальная возможность познакомиться с пермской деревянной храмовой скульптурой. История, мастера и сюжеты, которые никого не оставят равнодушным.

7 января, 16:00 – Семейная программа “Волшебная сказка”. Добрые традиции празднования Рождества объединились в мероприятие для ребят и их родителей. Вас ждут интересные конкурсы и веселые игры.

8 января, 12:00 – Экскурсия по выставке «Константин Головкин: 150 лет со дня рождения». Выставка посвящена легендарному самарскому купцу, меценату, художнику.

 

 

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