26 января состоится шестой пресс-тур туристического проекта «Поехали! Зимний отдых в Самарской области»

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26 января состоится шестой пресс-тур в рамках реализации проекта «Поехали! Зимний отдых в Самарской области» для представителей средств массовой информации и блогеров, организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области при поддержке областного Правительства.

С декабря 2021 года каждую неделю журналисты и блогеры отправляются в пресс-туры по Самарской области, чтобы познакомится с площадками, где можно отдохнуть зимой, попробовать себя в зимних и экстремальных видах спорта, насладиться снежными зимними пейзажами, а потом увлекательно рассказывают об этом в своих материалах.

В этот раз журналисты и блогеры отправятся на горнолыжный комплекс «Сок» и попробуют себя в зимних видах спорта. Знаменитая горнолыжка находится всего в 30 минутах езды от центра Самары. Для участников шестого пресс-тура профессиональные тренеры проведут обучение, желающие смогут покататься на лыжах, сноуборде или тюбинге.

Вкусовых ощущений добавит презентация нового ресторана «Вершина» с видом на заснеженные горы. В рамках презентации ресторана участникам пресс-тура также расскажут о соревнованиях и мероприятиях, которые проходят на базе горнолыжного комплекса.

Далее участники пресс-тура направятся в Active time, чтобы оценить зимние возможности площадки. Компания «Актив Тайм» предлагает разнообразные варианты для активного отдыха: прыжки с тарзанкой, аттракционы, мастер-классы по стрельбе из лука и метанию ножей, военно-спортивные мероприятия. Участники пресс-тура прокатятся на санях и снегоходах.

Фото: правительство СО