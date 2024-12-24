26 декабря в Самару прибудет сказочный Поезд Деда Мороза

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26 декабря в 13:00 (время местное) на железнодорожный вокзал Самара прибудет сказочный Поезд Деда Мороза. Большое путешествие по стране на специальном поезде подготовила для Деда Мороза компания «РЖД».

Главный волшебник из Великого Устюга – Дед Мороз – выйдет на перрон

в 13:05, чтобы поздравить жителей и гостей Самары с наступающим Новым Годом.

Для всех желающих будет организована праздничная анимационная программа на железнодорожном вокзале Самара. Она начнется в 12:30 за 30 минут до прибытия поезда и продлится до 20:00. В 19:40 Дед Мороз выйдет на платформу еще раз, чтобы попрощаться с гостями праздника.

Приглашаем принять участие в мероприятии на железнодорожном вокзале Самара 26 декабря с 13:00 до 20:00 (время местное).

Аккредитация по тел.: 89377933176 (начальник отдела по работе СМИ Куйбышевской железной дороги Мария Капитурова).

Важно! Аккредитация обязательна до 16:00 25 декабря!

Всем желающим будут предоставлены видеоматериалы в хорошем качестве (исходники): прибытие поезда + съемка внутри.