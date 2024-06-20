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25 июня пройдет Третий региональный арт-фестиваль «Яркие тени» для детей-инвалидов

20 июня 2024 12:29
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25 июня пройдет Третий региональный арт-фестиваль «Яркие тени» для детей-инвалидов

25 июня 2024 г. пройдет грандиозное и значимое событие - Третий региональный арт-фестиваль «Яркие тени» для детей-инвалидов, взрослых с ментальными нарушениями и их семей!

Организатором фестиваля выступает Региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов Самарской области (ВОРДИ).

Фестиваль будет проходить при поддержке Правительства Самарской области, а также партнеров:

Благотворительный фонд «Образ жизни», Самарский художественный музей, Самарский художественный театр, Самарское региональное отделение Союза художников России, Самарский хлебозавод №5, Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна.

Площадка фестиваля в удивительном месте Самарской области - историко-музейный комплексе в с. Ширяево традиционно соберет более 250 участников – семей с детьми и взрослыми с инвалидностью из разных уголков нашего региона - Самары, Тольятти, Приволжья и Хворостянки, Отрадного!

Смогут посетить фестиваль и «особые» почетные гости – молодые люди с инвалидностью, проживающие в психоневрологических интернатах.

Насыщенная программа фестиваля «Яркие тени» включает прогулку по Волге; театрализованное представление на территории музея; зоны пленэров от художников Самарского отделения Союза художников России с мастер-классами, где любой участник сможет создать картину; локации с различными интерактивными активностями для участников, аквагриммом и художественным косоплетением от волонтеров Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна.

Каждый участник получит не только массу впечатлений и ярких эмоций, но подарки от партнеров и организаторов фестиваля - Самарский хлебозавод №5, Благотворительный фонд «Образ жизни», РО ВОРДИ Самарской области.

Место проведения: 25 июня 2024 г., 11.30-14.00, Самарская область, с. Ширяево, ул. Советская, д. 14.    

Фото предоставлено Региональным отделением ВОРДИ.

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