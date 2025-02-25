Я нашел ошибку
Главные новости:
в Музее-галерее «Заварка» состоится встреча нового цикла лекций «Архитектура в кадре»
В Музее-галерее «Заварка» состоится встреча нового цикла лекций «Архитектура в кадре»
25 февраля 2025 года стартует четвертый сезон федерального проекта «Город возможностей»
25 февраля стартует четвертый сезон федерального проекта «Город возможностей»
Администрация Самары обустроит тротуар и отремонтирует дорогу к детской поликлинике №10
Администрация Самары обустроит тротуар и отремонтирует дорогу к детской поликлинике №10
В Самаре стартует программа грантов для малого и среднего бизнеса
В Самаре стартует программа грантов для малого и среднего бизнеса
Юные экскурсоводы Самары провели первую экскурсию в рамках проекта «Дети детям»
Юные экскурсоводы Самары провели первую экскурсию в рамках проекта «Дети детям»
Взрывчатое вещество незаконно хранил житель Борского района
Взрывчатое вещество незаконно хранил житель Борского района
50% самарцев не уверены в качестве работы ИИ
50% самарцев не уверены в качестве работы ИИ
Разработки самарских ученых помогут повысить качество подготовки российских футболистов
Разработки самарских ученых помогут повысить качество подготовки российских футболистов
Наверх
Самара  -17 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.21
0.04
EUR 92.52
0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники следственного управления приняли участие в патриотическом турнире имени Игоря Новоженина
В модельной библиотеке «Аксаков-центр» прошел час мужества - мероприятие «От Афгана до СВО».
Самарский зоопарк отметит Масленицу
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

25 февраля стартует четвертый сезон федерального проекта «Город возможностей»

25 февраля 2025 10:44
58
25 февраля 2025 года стартует четвертый сезон федерального проекта «Город возможностей»

25 февраля 2025 года стартует четвертый сезон федерального проекта «Город возможностей», направленного на развитие инклюзивного блогинга. В образовательной программе сможет принять участие молодежь с инвалидностью, волонтерские команды и некоммерческие организации из всех регионов России. Участники проекта смогут получить в подарок технику для развития своих блогов, воспользоваться бесплатным наставничеством профессионалов в соцсетях. Финалисты получат возможность отправиться в полностью оплачиваемый блог-тур по Москве в ноябре 2025 года.

Проект реализуется Инклюзивным ресурсным центром при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Его цель – поддержать активных и талантливых людей с инвалидностью, а также некоммерческие организации и волонтерские сообщества, которые занимаются вопросами социальной инклюзии в российских регионах. Задача – не только повысить видимость сообщества, но и помочь людям найти себя в роли блогеров. 

«В социальных сетях уже есть немало примеров, когда инвалидность становится не «недостатком» человека, а, наоборот, помогает с продвижением личного бренда, творчества, социального проекта или бизнеса. Ты отличаешься, значит запоминаешься. Ты запоминаешься – значит твой блог растет, приносит популярность, доход, успех. Ты успешен – а значит растут самооценка, интерес к жизни и ее качество. Именно этому мы учим в ходе нашего проекта»,  рассказал руководитель «Города возможностей», директор по развитию Инклюзивного ресурсного центра Алексей Транцев. 

За предыдущие три года существования «Города возможностей» его участниками уже стали более 7500 человек из более 300 городов России, только за последний год они выпустили свыше 1000 публикаций об инклюзии. Важная часть проекта – яркие и живые тренинги по инклюзивному блогингу. Мероприятия уже прошли в Москве, Казани, Воронеже, Перми, Томске, Тобольске, Свободном, Дзержинске, Ноябрьске, Нижневартовске и Пыть-Яхе. Их зрителями и участниками стали свыше 2000 человек.

В новом сезоне участников ждут:

  • 10 онлайн-интерактивов с элементами геймификации

  • 2 онлайн-школы

  • Очные практикумы в Самаре и Дзержинске

  • Коллаборации с известными инклюзивными проектами

Также подписчики «Города возможностей» станут участниками ежемесячных конкурсов с полезными призами от партнеров проекта. Победители получат технику, необходимую для блогинга (умные колонки, микрофоны, видеокамеры и пр.). А каждый участник, желающий найти команду единомышленников и работать над развитием личного бренда в ежедневном режиме, сможет вступить в чат наставничества «Города возможностей», где специалисты проекта помогут каждому найти свой подход к социальным сетям.

Помимо этого, участникам проекта будут доступны обучающие материалы по репрезентации инвалидности в социальных сетях: курс по инклюзивному блогингу, записи прямых эфиров, посвященных развитию инклюзивных сообществ, серия видеоподкастов «Посредники» – о самореализации людей с разными формами инвалидности. Организаторы будут рассказывать про лучшие практики инклюзивных проектов и мотивирующие истории участников сообщества.

«Все время реализации программы «Формула хороших дел» в регионах присутствия СИБУРа формировались сообщества активистов с инвалидностью и без, реализующих инклюзивные проекты. Блог «Город возможностей» помогает им изучить новые инструменты социальных сетей, знакомиться с коллегами из других регионов, наладить обмен опытом и заявить о себе на федеральном уровне. Для многих партнеров СИБУРа активность в блоге позволяет выйти на новый уровень работы», - подчеркнула руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» Елена Снежко.  

Для того, чтобы присоединиться к проекту и получить возможность стать одним из финалистов необходимо пройти регистрацию: https://mmoo-inklyuzivnyy-resursn.timepad.ru/event/3243208/

Сообщество проекта: https://vk.com/gorodvozmognostey

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре стартует программа грантов для малого и среднего бизнеса
25 февраля 2025  10:28
В Самаре стартует программа грантов для малого и среднего бизнеса
56
С 1 марта для жителей негазифицированных частных домов увеличат объем диапазонов потребления электроэнергии
24 февраля 2025  13:14
С 1 марта для жителей негазифицированных частных домов увеличат объем диапазонов потребления электроэнергии
777
В Самаре пройдет финала областной акции «Мужчина Самарской области 2024 года»
24 февраля 2025  12:49
В Самаре пройдет финала областной акции «Мужчина Самарской области 2024 года»
351
Сборная Самарской области стала призером общего зачета зимнего этапа «Туриады ПФО»
23 февраля 2025  13:47
Сборная Самарской области стала призером общего зачета зимнего этапа «Туриады ПФО»
629
В Самарской области сняли ограничения на трассе М5
23 февраля 2025  12:34
В Самарской области сняли ограничения на трассе М5
624
Весь список