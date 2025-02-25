25 февраля стартует четвертый сезон федерального проекта «Город возможностей»

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25 февраля 2025 года стартует четвертый сезон федерального проекта «Город возможностей», направленного на развитие инклюзивного блогинга. В образовательной программе сможет принять участие молодежь с инвалидностью, волонтерские команды и некоммерческие организации из всех регионов России. Участники проекта смогут получить в подарок технику для развития своих блогов, воспользоваться бесплатным наставничеством профессионалов в соцсетях. Финалисты получат возможность отправиться в полностью оплачиваемый блог-тур по Москве в ноябре 2025 года.

Проект реализуется Инклюзивным ресурсным центром при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Его цель – поддержать активных и талантливых людей с инвалидностью, а также некоммерческие организации и волонтерские сообщества, которые занимаются вопросами социальной инклюзии в российских регионах. Задача – не только повысить видимость сообщества, но и помочь людям найти себя в роли блогеров.

«В социальных сетях уже есть немало примеров, когда инвалидность становится не «недостатком» человека, а, наоборот, помогает с продвижением личного бренда, творчества, социального проекта или бизнеса. Ты отличаешься, значит запоминаешься. Ты запоминаешься – значит твой блог растет, приносит популярность, доход, успех. Ты успешен – а значит растут самооценка, интерес к жизни и ее качество. Именно этому мы учим в ходе нашего проекта», — рассказал руководитель «Города возможностей», директор по развитию Инклюзивного ресурсного центра Алексей Транцев.

За предыдущие три года существования «Города возможностей» его участниками уже стали более 7500 человек из более 300 городов России, только за последний год они выпустили свыше 1000 публикаций об инклюзии. Важная часть проекта – яркие и живые тренинги по инклюзивному блогингу. Мероприятия уже прошли в Москве, Казани, Воронеже, Перми, Томске, Тобольске, Свободном, Дзержинске, Ноябрьске, Нижневартовске и Пыть-Яхе. Их зрителями и участниками стали свыше 2000 человек.

В новом сезоне участников ждут:

10 онлайн-интерактивов с элементами геймификации

2 онлайн-школы

Очные практикумы в Самаре и Дзержинске

Коллаборации с известными инклюзивными проектами

Также подписчики «Города возможностей» станут участниками ежемесячных конкурсов с полезными призами от партнеров проекта. Победители получат технику, необходимую для блогинга (умные колонки, микрофоны, видеокамеры и пр.). А каждый участник, желающий найти команду единомышленников и работать над развитием личного бренда в ежедневном режиме, сможет вступить в чат наставничества «Города возможностей», где специалисты проекта помогут каждому найти свой подход к социальным сетям.

Помимо этого, участникам проекта будут доступны обучающие материалы по репрезентации инвалидности в социальных сетях: курс по инклюзивному блогингу, записи прямых эфиров, посвященных развитию инклюзивных сообществ, серия видеоподкастов «Посредники» – о самореализации людей с разными формами инвалидности. Организаторы будут рассказывать про лучшие практики инклюзивных проектов и мотивирующие истории участников сообщества.

«Все время реализации программы «Формула хороших дел» в регионах присутствия СИБУРа формировались сообщества активистов с инвалидностью и без, реализующих инклюзивные проекты. Блог «Город возможностей» помогает им изучить новые инструменты социальных сетей, знакомиться с коллегами из других регионов, наладить обмен опытом и заявить о себе на федеральном уровне. Для многих партнеров СИБУРа активность в блоге позволяет выйти на новый уровень работы», - подчеркнула руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» Елена Снежко.

Для того, чтобы присоединиться к проекту и получить возможность стать одним из финалистов необходимо пройти регистрацию: https://mmoo-inklyuzivnyy-resursn.timepad.ru/event/3243208/