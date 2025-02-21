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24 февраля в Самаре начнутся работы по реконструкции теплотрассы, проходящей по улице Венцека

21 февраля 2025 17:35
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Будет полностью перекрыта дорога в районе дома № 55.

В понедельник, 24 февраля, в историческом центре Самары начнутся работы по реконструкции теплотрассы, проходящей по улице Венцека. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, для беспрепятственной работы специализированной техники с 05:00 24 февраля до 09:00 5 марта 2025 года будет полностью перекрыта дорога в районе дома № 55 по улице Венцека. 

Ограничительная мера отразится на движении как личного транспорта горожан, так и общественного. В вышеуказанный период автобусы маршрутов №№ 3, 5д, 11, 48д, 53, объезжая ремонтируемую теплотрассу, будут следовать по скорректированной схеме: по улице Фрунзе – улице Пионерской – улице Галактионовской и далее по своим маршрутам (в обоих направлениях).

Отметим, что перекладка теплотрассы будет вестись энергетиками ПАО «Т Плюс», сопряженные работы будут выполняться во взаимодействии с МП «ТТУ» и другими профильными службами города. 

Ремонт трудоемкий, с большим объемом подготовительных технологических операций. Специалистам предстоит разобрать трамвайное полотно, провести земляные работы, заменить старую трубу. 

По информации «Т Плюс», работы не повлияют на подачу тепла и горячей воды в близлежащие дома и социальные объекты. Ремонт позволит повысить надежность теплоснабжения клиентов в этом районе. 

После завершения обновления инженерных коммуникаций территория будет благоустроена: сначала, с учетом погодных условий, по временной схеме, а с наступлением теплого сезона и благоприятной погоды – по постоянной схеме. Несмотря на то, что в связи со строительством новой станции метро трамвайные пути на участке ремонта теплосети временно выведены из эксплуатации, в рамках восстановительных работ рельсошпальную решетку смонтируют заново. 

Приносим жителям извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к неотложным работам. В связи с введением ограничения движения транспорта обращаем внимание на необходимость заблаговременно планировать свои поездки, выбирая альтернативные маршруты.

Теги: Самара

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