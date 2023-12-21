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22-23 декабря 2023 года в мечетях Самары пройдут дни открытых дверей

21 декабря 2023 16:44
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Приглашаются все желающие, независимо от вероисповедания.

Мероприятия организованы Централизованной религиозной организацией «Региональное духовное управление мусульман Самарской области в составе Центрального духового управления мусульман России» (РДУМСО).

В Самарской Соборной мечети (по адресу: ул. Стара-Загора, д. 54), мероприятие пройдёт 22 декабря с 11:00 до 13:00 часов. Участников ждёт экскурсия по мечети, посещение музея истории ислама.

В Самарской Исторической мечети (ул. Алексея Толстого, д. 61) день открытых дверей пройдёт 23 декабря 2023 года, с 14:00 до 16:00 часов.

Мероприятия включают встречу с муфтием Самарской области Талипом хазратом Яруллиным: рассказы о традиционном Исламе, ответы на вопросы, экскурсии по мечетям.

Приглашаются все желающие, независимо от вероисповедания.

Вход свободный!  0+

Телефоны :

- в Самарской Соборной мечети: (846) 951-84-62

- в Самарской Исторической мечети: 8-960-821-79-21

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