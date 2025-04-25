20 тренеров по месту жительства организуют спортивный досуг для жителей Промышленного района Самары

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Летом 2025 года в парке имени Ю. Гагарина, который станет одной из площадок физкультурно-спортивной акции «Самара в движении», будут проходить бесплатные занятия с профессиональными тренерами. Об этом в рамках «прямой линии» с жителями, прошедшей 23 апреля, рассказал временно исполняющий полномочия главы Промышленного внутригородского района Иван Сухарев.



«На территории нашего района действует 11 спортивных центров и комплексов. Нам важно, чтобы спорт был доступен не только для детей, но и для их родителей, людей старшего возраста. Для этого спортивную деятельность с жителями от 7 лет и старше - в том числе и предстоящим летом - у нас организуют 20 тренеров по месту жительства. Все желающие могут присоединиться к занятиям массовыми видами спорта – футболом, волейболом, баскетболом, зимой – хоккеем. Среди граждан «серебряного» возраста популярна скандинавская ходьба. Также проводятся общефизические занятия и спортивные мероприятия для людей с ОВЗ», - рассказал Иван Сухарев.



Тренеры по месту жительства закреплены за парковыми спортивными площадками и за спортивными залами Промышленного района. Так, 4 тренера ведут занятия в парках имени Ю. Гагарина, «Воронежские озера», «Молодежный» и «Солнечная поляна», 2 тренера занимаются со всеми желающими на территории СК «Маяк» и в ССК «Виктория», еще один специалист работает в Комплексном центре социального обслуживания населения с инвалидами. На спортивной площадке по улице Физкультурной, 98 также организована работа тренера-общественника.



Помимо этого, 12 тренеров Промышленного района закреплены за спортивными площадками образовательных учреждений – школ №№ 3, 8, 45, 48, 49, 93, 108, 109, 149 и Технического Лицея.



Также в Промышленном районе в этом году уже прошли массовые спортивные соревнования - районная легкоатлетическая эстафета, посвященная 80-летию Великой Победы, ежегодно проходят районные соревнования среди семейных команд «Папа, мама, я - спортивная семья!», турнир по футболу «Кожаный мяч».



Напомним, подробная информация и график работы тренеров по месту жительства во внутригородских районах областного доступен на сайте Администрации Самары.

Фото: администрация Самары