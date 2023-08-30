2 сентября на набережной состоится "Самарский фестиваль фитнеса"

В субботу, с 14:00 до 20:00 на Первомайском спуске 2-й очереди набережной состоится праздник спорта и здорового образа жизни "Самарский фестиваль фитнеса".
10 фитнес-клубов Самары проведут бесплатные тренировки, мастер-классы и расскажут о своей работе всем заинтересованным!
Фитнес клуб «Гора»
Фитнес клуб «FiZКУЛЬТУРА»
Фитнес клуб «СПОРТ-БАЗИС"
Фитнес клуб «Рекорд»
Фитнес клуб «FitnessBoom»
Фитнес клуб «Fitness House»
Фитнес клуб «Самарский»
Фитнес клуб «Лакшери фитнес»
Фитнес клуб «АGYM»
Клуб «АMSTAFF»
На главной сцене фестиваля пройдут открытые танцевальные занятия и фитнес-тренировки. Гвоздь программы в 18:00 - массовый урок по ZUMBe!
Фото: администрация Самары