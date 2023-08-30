2 сентября на набережной состоится "Самарский фестиваль фитнеса"

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В субботу, с 14:00 до 20:00 на Первомайском спуске 2-й очереди набережной состоится праздник спорта и здорового образа жизни "Самарский фестиваль фитнеса".

10 фитнес-клубов Самары проведут бесплатные тренировки, мастер-классы и расскажут о своей работе всем заинтересованным!

Фитнес клуб «Гора»

Фитнес клуб «FiZКУЛЬТУРА»

Фитнес клуб «СПОРТ-БАЗИС"

Фитнес клуб «Рекорд»

Фитнес клуб «FitnessBoom»

Фитнес клуб «Fitness House»

Фитнес клуб «Самарский»

Фитнес клуб «Лакшери фитнес»

Фитнес клуб «АGYM»

Клуб «АMSTAFF»



На главной сцене фестиваля пройдут открытые танцевальные занятия и фитнес-тренировки. Гвоздь программы в 18:00 - массовый урок по ZUMBe!

Фото: администрация Самары

