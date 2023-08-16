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19 и 20 августа в Самаре состоится первый в регионе хакатон по развитию креативных индустрий «Креатив на Волге»
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19 и 20 августа в Самаре состоится первый в регионе хакатон по развитию креативных индустрий «Креатив на Волге»

16 августа 2023 21:01
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125 участников хакатона будут соревноваться в новых и качественных решениях для региона, а для всех посетителей и гостей пройдет открытый лекторий на темы урбанистики и креативности.

19 и 20 августа 2023 года на территории Центра труда и отдыха Станкозавод (г. Самара, ул. Куйбышева, 128/1) состоится первый в Самарской области хакатон по развитию креативных индустрий «Креатив на Волге». 125 участников хакатона будут соревноваться в новых и качественных решениях для региона, а для всех посетителей и гостей пройдет открытый лекторий на темы урбанистики и креативности, сообщает пресс-служба министерства туризма Самарской области.

Программа:

19 августа 12:00—15:00
Дискуссия «Территория студенческого кампуса в Самаре: жители и студенты решают»
Присоединяйтесь к обсуждению концепции международного межвузовского кампуса ПроШкола. Среди участников: представители «ПроШколы» и министерства строительства Самарской области, студенты, разрабатывающие проект парка кампуса, и визионер «Станкозавода» Никита Петухов.

Ссылка https://stankozavod-event.timepad.ru/event/2531749/

19 августа 15:00—19:00
Открытый лекторий «Маркетинг города: изменение среды через креатив и улучшение пользовательского опыта»
1. Лекция «Меняем город к лучшему: от тактического урбанизма к цифровой аналитике» – Велогород.Онлайн
2. Лекция «Интерфейс впечатлений города. Как управлять опытом горожан и туристов в точках контакта» – Институт ПОЛИС
3. Лекция «Идентичность: опыт Мегабудки» – архитектурное бюро Megabudka
Ссылка https://stankozavod-event.timepad.ru/event/2532853/

20 августа 15:00—19:00
Открытый лекторий «KreativAI: Инновации для повседневной креативности»
1. Лекция «Нейросети – это не сложно» – IT-команда
2. Лекция «Осмысленная эстетика. Как с помощью дизайна улучшать пользовательский опыт в офлайн и цифровой среде» – ONY Digital
3. Лекция «Дизайнер нового времени: какой он» – «Нетология»
4. Лекция «Запуск производства одежды от идеи до наладки полного автоматизированного цикла» – Яндекс.Практикум
Ссылка https://stankozavod-event.timepad.ru/event/2494003/

 

Фото:   пресс-служба министерства туризма Самарской области

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