19 и 20 августа в Самаре состоится первый в регионе хакатон по развитию креативных индустрий «Креатив на Волге»

261

19 и 20 августа 2023 года на территории Центра труда и отдыха Станкозавод (г. Самара, ул. Куйбышева, 128/1) состоится первый в Самарской области хакатон по развитию креативных индустрий «Креатив на Волге». 125 участников хакатона будут соревноваться в новых и качественных решениях для региона, а для всех посетителей и гостей пройдет открытый лекторий на темы урбанистики и креативности, сообщает пресс-служба министерства туризма Самарской области.



Программа:



19 августа 12:00—15:00

Дискуссия «Территория студенческого кампуса в Самаре: жители и студенты решают»

Присоединяйтесь к обсуждению концепции международного межвузовского кампуса ПроШкола. Среди участников: представители «ПроШколы» и министерства строительства Самарской области, студенты, разрабатывающие проект парка кампуса, и визионер «Станкозавода» Никита Петухов.



Ссылка https://stankozavod-event.timepad.ru/event/2531749/



19 августа 15:00—19:00

Открытый лекторий «Маркетинг города: изменение среды через креатив и улучшение пользовательского опыта»

1. Лекция «Меняем город к лучшему: от тактического урбанизма к цифровой аналитике» – Велогород.Онлайн

2. Лекция «Интерфейс впечатлений города. Как управлять опытом горожан и туристов в точках контакта» – Институт ПОЛИС

3. Лекция «Идентичность: опыт Мегабудки» – архитектурное бюро Megabudka

Ссылка https://stankozavod-event.timepad.ru/event/2532853/



20 августа 15:00—19:00

Открытый лекторий «KreativAI: Инновации для повседневной креативности»

1. Лекция «Нейросети – это не сложно» – IT-команда

2. Лекция «Осмысленная эстетика. Как с помощью дизайна улучшать пользовательский опыт в офлайн и цифровой среде» – ONY Digital

3. Лекция «Дизайнер нового времени: какой он» – «Нетология»

4. Лекция «Запуск производства одежды от идеи до наладки полного автоматизированного цикла» – Яндекс.Практикум

Ссылка https://stankozavod-event.timepad.ru/event/2494003/

Фото: пресс-служба министерства туризма Самарской области