18 августа объявят победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

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18 августа будут объявлены победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды



В этом году подведение итогов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях пройдет в городе Тамбов на Форуме малых городов и исторических поселений.



От Самарской области заявки на конкурс подали 7 городов: Новокуйбышевск, Кинель, Чапаевск, Октябрьск, Похвистнево, Нефтегорск и Жигулевск. Все дизайн-проекты, направленный в федеральную комиссию, разработаны с учетом замечаний и пожеланий жителей, прошли согласование и одобрены региональным министерством энергетики и ЖКХ.



В случае победы и получения гранта в Жигулевске будет создан парк-сад в районе Моркваши, в Новокуйбышевске проведут реновацию парка «Дубки», в Чапаевске получит развитие общественное пространство «Столетний бульвар». В Нефтегорске обновят игровой Парк Планет, а в Кинеле благоустроят привокзальные площади на южной и северной стороне города, разделенные железнодорожным мостом. Парк Ветра появится в Похвистнево. В Октябрьске изменится пешеходная зона вдоль ул. 3-го Октября.