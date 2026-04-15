18 апреля в 15:00 СОУНБ вновь присоединится к просветительской акции «Тотальный диктант»

18 апреля Самарская областная универсальная научная библиотека вновь присоединится к просветительской акции «Тотальный диктант». В этом году его напишут в 55 странах мира на всех шести континентах.

Текст для участников акции подготовил Алексей Варламов, писатель, лауреат премии «Большая книга», член жюри литературной премии «Ясная Поляна» и ректор Литературного института им. А. М. Горького. В качестве диктатора в СОУНБ выступит Юлия Игоревна Пономаренко, член Союза театральных деятелей РФ, проректор Международной Академии Музыкальных Искусств, композитор, дирижёр и автор-исполнитель.

«Тотальный диктант» – это ежегодная просветительская акция, объединяющая всех, кто по-настоящему любит русский язык, умеет или хочет писать и говорить на нём. В 2026 году помимо более 1000 населённых пунктов России, от Калининграда до Чукотки, площадки для очного участия организовали около 140 городов за рубежом. К акции подключились ещё 54 страны, в числе которых Австралия, Армения, Венгрия, Грузия, Испания, Канада, Куба, Китай, Ливия, Мексика, Монголия, Норвегия, Турция, США, Франция и другие.

Также написать «Тотальный диктант» можно будет и в режиме онлайн. Трансляция всех четырёх частей текста пройдёт на сайте и в официальной группе акции. Выбрать площадку Самарской областной универсальной научной библиотеки для участия можно по ссылке: totaldict.ru/samara. Регистрация обязательна, количество мест ограничено.

18 апреля 2026 года в 15:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, Зал периодических изданий (3 этаж).

