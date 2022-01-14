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Во время прямого эфира студенты вузов, ученики старших классов и все желающие познакомятся с работой служб и подразделений самарской полиции.
17 января в Самарской области стартует ежегодная акция «Студенческий десант»
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17 января в Самарской области стартует ежегодная акция «Студенческий десант»
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17 января в Самарской области стартует ежегодная акция «Студенческий десант»

14 января 2022 21:40
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Во время прямого эфира студенты вузов, ученики старших классов и все желающие познакомятся с работой служб и подразделений самарской полиции.

В понедельник 17 января в Самарской области старт Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» даст наш новый увлекательный стрим с 16 этажа здания областного главка МВД, откуда видно всю красоту заснеженной Волги! В режиме видеоконференцсвязи к стриму присоединятся представители ведущих учебных заведений Самары, Тольятти и Сызрани. Во время прямого эфира студенты вузов, ученики старших классов и все желающие познакомятся с работой служб и подразделений самарской полиции.

Какие испытания ожидают молодых людей, решивших посвятить свою жизнь службе в полиции? Чем отличается учёба в гражданских вузах от ведомственных? Как организована работа различных подразделений полиции, и в чем их особенность? На эти и другие вопросы ответят участники стрима –полицейские главка и общественники.

С вами на связи будут: командир отряда специального назначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков областного главка полковник полиции Максим Бельсков, заместитель начальника Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Андрей Кирин, заместитель начальника региональной Госавтоинспекции полковник полиции Игорь Бобров, инспектор-кинолог Центра кинологической службы главка лейтенант полиции Елизавета Юдакова с питомцем – русским спаниелем по кличке Валли, командир общественной организации правоохранительной направленности «Добровольная народная дружина городского округа Самара» Иван Андрианов, заместитель начальника управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Дмитрий Баев и председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов. В качестве ведущего мероприятия выступит начальник пресс-службы областного главка полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн.

Присоединяйтесь к стриму 17 января в 11:00 на странице ГУ МВД России по Самарской области в социальной сети Вконтакте и задавайте интересующие вопросы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Мероприятия

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