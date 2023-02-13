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Родители имеют право выбора предпочитаемых МОО с учетом реализуемых образовательных программ.
17 февраля в Самаре состоится распределение свободных мест в детсадах
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17 февраля в Самаре состоится распределение свободных мест в детсадах

13 февраля 2023 16:42
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Родители имеют право выбора предпочитаемых МОО с учетом реализуемых образовательных программ.

17 февраля 2023 года в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее – МОО) на 2022-2023 учебный год.

Для успешного проведения указанной процедуры Департамент образования Администрации городского округа Самара рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении на Портале Образовательных Услуг https://es.asurso.ru/ либо https://es2p.asurso.ru/ (в разделе «Поиск заявлений»). В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в МФЦ для внесения в заявление требуемых изменений.

Родители имеют право выбора предпочитаемых МОО с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти образовательных учреждений в порядке убывания предпочтения).

Для изменения списка предпочитаемых МОО в электронном заявлении следует обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

- наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;

- даты регистрации ребенка в электронном реестре;

- возраста ребенка по состоянию на 01.09.2022;

- направленности группы.

О предоставлении места для ребенка в детском саду родителям сообщат специалисты МОО в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Кроме того, электронное заявление перейдёт из статуса «Очередник» («Ожидание направления») в статус «Направлен», что можно отслеживать на Портале образовательных услуг по адресу https://es.asurso.ru/ либо https://es2p.asurso.ru/ (в разделе «Поиск заявлений»).

Отметим, что важно своевременно обратиться для письменного подтверждения своего согласия с предоставленным в МОО местом (в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте). Рекомендуется прийти непосредственно в МОО, в которой ребенку предоставлено место.

Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным для ребенка местом в образовательном учреждении необходимо обращаться в МФЦ.

В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения своего согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.

В целях его восстановления в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест следует обращаться в МФЦ.

 

Фото:  pxhere.com

 

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