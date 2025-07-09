151 пара приняла участие в единовременной регистрации брака в первый день Всероссийского свадебного фестиваля

102

В день семьи, любви и верности в НЦ «Россия» открылся II Всероссийский свадебный фестиваль. Ключевым событием программы первого дня стала церемония единовременной регистрации брака 151 пары со всей России. В их числе – и пары из Самарской области.

С напутствием к молодоженам обратились государственные деятели и представители власти, а настоящим подарком к празднику стала насыщенная культурная программа.

День семьи, любви и верности для влюбленных, приехавших на Всероссийский свадебный фестиваль со всех концов страны, начался с романтической прогулки на яхтах по Москве-реке и торжественного шествия по живописной набережной. Но самые важные события развернулись на площадке НЦ «Россия», где собрались гости, государственные деятели и представители культуры.

Глава государства Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям второго Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца».

«Это яркое, по-настоящему красивое событие, приуроченное к замечательному празднику – Дню семьи, любви и верности, проходит во второй раз, но уже обрело широкую популярность и свои традиции. Главная из них – трогательная, торжественная церемония бракосочетания. В этом году в ней участвуют более 200 пар. Хочу пожелать семьям, которые начинают свою историю, всегда хранить искренние чувства взаимопонимания, уважения, доверия и, конечно, те ценности, которые передали нам наши предки, а это почитание старших, забота о детях, святость материнства», – отметил в приветствии Владимир Путин.

На открытии II Всероссийского свадебного фестиваля выступил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

«Вы сегодня такие красивые, такие счастливые, глаза у вас горят и светятся. Я хочу пожелать вам, чтобы эту любовь, уважение, взаимную поддержку вы пронесли через всю свою жизнь. День свадьбы — это всегда день рождения семьи. И неслучайно именно сегодня у вас день рождения семьи. Семьи, которые созданы 8 июля, в День семьи, любви и верности, счастливы, они живут душа в душу. Уверен, что у каждого из вас так будет. От того, насколько счастлива каждая из ваших семей, настолько счастлива и вся Россия, насколько крепка традиция и любовь в ваших семьях, настолько крепка и Россия. Потому что, как сказал наш Президент, Россия — это по большому счету большая семья семей. И вы складываете эту большую российскую семью. Счастья вам, любви и удачи!» — напутствовал молодоженов Сергей Кириенко.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации отметил, что напутствовать молодых перед вступлением в брак — хорошая и правильная традиция, которая из века в век существовала на территории России. И никакие внешние факторы не должны мешать передаче опыта и добрых слов. Сергей Кириенко пригласил на сцену героя СВО и брата одной из невест Валерия Доонова. Старшего стрелка и участника боев за Авдеевку по решению Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина ненадолго отпустили с передовой, чтобы он смог лично напутствовать перед вступлением в брак свою сестру Диану. Под громкие аплодисменты военнослужащий вышел к микрофону и обратился к Диане и всем присутствующим в зале парам.

Ключевым событием программы стала единовременная регистрация брака 151 пары со всей России от Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Саха до Севастополя и новых регионов страны. В организации церемонии приняли участие 45 сотрудников московских ЗАГСов. После того как прозвучали торжественные слова и молодые обменялись кольцами, на сцену поднялись министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев и заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева. Они объявили о создании новой традиции передачи семейного очага от пар прошлого года к парам нынешнего года.

«Создатель дал человеку великую силу — любовь. Любовь к Богу, к родителям, к детям. Сегодня, в этот прекрасный день, вы сделали важный шаг, решив соединить свои сердца. Желаю вам пронести это чувство через всю жизнь и передать его своим детям и внукам. Пройдёт много лет, и они будут вспоминать вас с мыслью: «Как же сильно они друг друга любили!» С праздником вас!», — напутствовал молодоженов Сергей Цивилев.

«От всей души поздравляю вас со знаковым, прежде всего для вас, днём. Вы сегодня создаете семью, создаете союз, в котором будут рождаться и воспитываться ваши дети. В этом союзе вы будете переживать одни из самых счастливых и памятных дней вашей жизни, будете совместно, поддерживая друг друга, проходить и испытания. И я от всей души желаю, чтобы вы были всегда вместе, чтобы то чувство, которое сегодня связывает вас, сохранилось на долгие годы и приумножилось», — обратилась к собравшимся Анна Цивилева.

Атмосферу объединения и любви создавали приглашенные артисты. Ярким событием программы стал мюзикл «Я люблю тебя всегда», посвященный одной из самых крепких и гармоничных пар советской эстрады Александре Пахмутовой и Николаю Добронравову.

В свадебном фестивале принимали участие пары из Самарской области. Первыми 8 июля сказали друг другу заветное «да» активная молодая пара из Тольятти Руслан Гуламов и Дарья Чернякина. Молодоженов связывает не только крепкая любовь, но и общая профессиональная сфера. Руслан и Дарья — сотрудники «АВТОВАЗа». Кроме того, жених — председатель молодежного комитета профкома и комитета ВАЗСистем по спорту. Невеста — член профкома, студентка ТГУ и будущий специалист по альтернативным источникам энергии транспортных средств. Молодожены увлекаются туризмом, спортом и творчеством, поэтому найти общий язык при знакомстве им было довольно просто. Так общие хобби перешли во что-то большее и сблизили ребят.

Еще одной парой, заключившей брачный союз в первый день фестиваля, стали Иван Каушан и Александра Горбунова из Тольятти. Они познакомились еще в 2011 году, когда, будучи студентами, в свободное от учебы время подрабатывали в одном магазине, он — продавцом, а она — кассиром. Однажды, когда смена близилась к концу, Иван пригласил Александру в кино.

«Когда в кино он впервые коснулся моей руки, я почувствовала такую энергию тепла. Мне захотелось быть вместе всегда», — поделилась невеста. Они давно сменили профессии. Теперь Иван — военнослужащий по контракту, а Александра — менеджер, но неизменным осталась их искренняя любовь. Теперь в их жизни началась новая глава под названием семейная жизнь.

9 июля стали супругами Сергей Аксютин и Екатерина Заровская из Самары. «Даже не верится, что мы здесь, что стали частью такого масштабного события», — поделились впечатлениями молодожены.

В этот же день заключили брак Андрей Головачев и Юлия Соколова из Самары. О том, что они станут семьей, жених знал с их самой первой встречи. Он увидел Юлию на городском мероприятии и сразу понял, что она — та самая. Несмотря на разные сферы интересов — Андрей работает механиком транспортного отдела, а Юлия учится в медицинском колледже, работает косметологом и проводит тренинги в «Школе позитивного материнства» — они быстро нашли общих язык. И самое главное, что есть у них общее — крепкая, взаимная любовь. «Мы узнали о фестивале из соцсетей и решили принять участие. Отправили заявку и сами не ожидали, что окажемся здесь. Конечно, есть волнение, трепет. Поражают масштабы мероприятия и прекрасная организация», — рассказали влюбленные накануне регистрации.

Важным событием для молодоженов из Самарской области и других регионов стала передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Эта традиция была заложена еще на Выставке «Россия»: огонь привезли из Мурома — одного из древнейших городов России, где жили святые Петр и Феврония, ставшие многовековым символом любви и верности. Все это время огонь бережно хранился в лампаде в ЗАГСе на ВДНХ. Пары I Всероссийского свадебного фестиваля передали молодоженам семейные очаги, зажженные от этой лампадки. Очаги станут символом преемственности традиций и крепкого семейного союза.

II Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» завершится 10 июля красочной церемонией закрытия, где молодоженов со всей страны поприветствуют известные личности, а затем состоится музыкальный вечер — концерт-погружение в мир чувств через любимые русские произведения XX века. Их исполнят солистка Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Диана Казанлиева и лауреат международных конкурсов, художественный руководитель творческого объединения «Овертон» Якуб Суворов под аккомпанемент ведущего концертмейстера Михайловского театра Натальи Дудик.