15 мая музей Алабина приглашает на пешеходную прогулку

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15 мая в 18:30 музей Алабина приглашает на пешеходную прогулку по самым живописным уголкам нашего города, участники которой увидят культурные объекты от времен купеческой Самары XIX века до современных пространств. 12+



Познакомятся с архитектурными жемчужинами и знаковыми местами исторического центра. Рассмотрят уже знакомые улицы с неожиданного ракурса и услышим истории о повседневной жизни губернской столицы.



Сбор группы — главный вход в Музей имени Алабина, финальная точка маршрута – Сквер имени Пушкина. Экскурсовод - Татьяна Макарова.



На время экскурсии каждому слушателю выдается радиогид.

Фото: минкульт СО