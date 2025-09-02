Я нашел ошибку
Главные новости:
Китай введет с 15 сентября для россиян безвизовый режим до 30 дней
Китай введет с 15 сентября для россиян безвизовый режим до 30 дней
В Самарской области прошла стратегическая сессия по развитию АПК до 2036 года
В Самарской области прошла стратегическая сессия по развитию АПК до 2036 года
Глава Самары назвал дату запуска фонтана на Осипенко
Глава Самары назвал дату запуска фонтана на Осипенко
В Самаре перекрыли две дороги
В Самаре перекрыли две дороги
В Самаре утром горел автомобиль
В Самаре утром горел автомобиль
Владимир Путин пригласил делегации стран ШОС на Международный форум «Россия — спортивная держава» в Самаре
Владимир Путин пригласил делегации стран ШОС на Международный форум «Россия — спортивная держава» в Самаре
Половина россиян считает, что хорошо распознаёт сообщения от мошенников
Половина россиян считает, что хорошо распознаёт сообщения от мошенников
В Самаре молодой водитель сбил восьмилетнего ребенка
В Самаре молодой водитель сбил восьмилетнего ребенка
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.43
0.1
EUR 94.38
0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

15 блогеров из Самарской области сразятся за место в финале Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

2 сентября 2025 11:50
153
15 блогеров из Самарской области сразятся за место в финале Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

Более 24 тысяч участников, шесть месяцев непрерывного обучения, десятки практических заданий, сотни часов экспертизы и обратной связи – и вот результат: 1000 авторов контента из 83 регионов страны приступают к конкурсу выпускных работ трека «Медиакампус» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». На участие в программе было подано 346 заявок от жителей Самарской области, 15 из них предстоит предложить медиапроект, чтобы побороться за право представить свой регион в финале.

«Медиакампус» – образовательное направление юбилейного пятого сезона проекта «ТопБЛОГ» по освоению ключевых знаний блогосферы. Программа разработана совместно с ведущими экспертами Президентской академии. Полгода обучения стало для участников настоящим профессиональным погружением: от базовых лекций по основам медиа до креативных практических заданий. По итогам образовательного этапа 1000 наиболее активных и вовлеченных участников программы приступают к конкурсу выпускных работ.

Сторителлинг, видеопродакшн, работа с короткими форматами, продвижение, медиабезопасность, создание и развитие сообществ, социальные проекты – в образовательной программе «Медиакампус» авторы охватили все ключевые направления современной медиасферы. Участники прошли шесть тематических спринтов, после каждого из которых выполняли практические задания: писали сценарии, снимали ролики, продумывали стратегию продвижения и получали развернутую обратную связь от экспертов. Для многих участников трек стал важным этапом профессионального роста и площадкой для реализации собственных идей.

Среди самых активных и мотивированных участников трека «Медиакампус» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» – 15 жителей Самарской области. Регион вошел в топ-20 субъектов России по количеству авторов, прошедших в следующий этап конкурса. Среди участников – педагоги и наставники, которые делятся методиками воспитания и обучения, авторы кулинарных и творческих блогов, а также спортсмены, рассказывающие о своем пути и прививающие любовь к активному образу жизни. Здесь есть и те, кто пишет о литературе, музыке и культуре, а также блогеры, освещающие юридические вопросы, или делящиеся предпринимательским опытом.

Их ждет конкурс выпускных работ – создание собственного медиапроекта, направленного на привлечение внимания к выбранной социальной проблеме. Выполнять задания блогеры будут до 17 сентября. Это возможность не просто сделать контент, а инициировать реальные изменения и показать свой потенциал как лидеров мнений. Такой формат станет для участников тренировкой к проектной работе, которая ждет их впереди. Лучшие работы выведут авторов в финал пятого сезона проекта «ТопБЛОГ», а имена конкурсантов, которые представят свои регионы, будут объявлены в октябре.

Финал состоится в Калининградской области в образовательном Центре «ШУМ» 22–24 октября и пройдет в формате Медиафорума. Блогеров ждет решение реальных медиакейсов от стейкхолдеров: авторы предложат креативные форматы, которые завтра могут стать примером для всей индустрии. Участников также ждет насыщенная образовательная программа, встречи с лидерами индустрии и торжественное объявление победителей медиапроекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» 2025 года.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
2 сентября 2025  13:00
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
130
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии
2 сентября 2025  09:23
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии
178
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
359
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
1 сентября 2025  10:40
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
362
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
1 сентября 2025  09:45
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
543
Весь список