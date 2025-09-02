15 блогеров из Самарской области сразятся за место в финале Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

153

Более 24 тысяч участников, шесть месяцев непрерывного обучения, десятки практических заданий, сотни часов экспертизы и обратной связи – и вот результат: 1000 авторов контента из 83 регионов страны приступают к конкурсу выпускных работ трека «Медиакампус» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». На участие в программе было подано 346 заявок от жителей Самарской области, 15 из них предстоит предложить медиапроект, чтобы побороться за право представить свой регион в финале.

«Медиакампус» – образовательное направление юбилейного пятого сезона проекта «ТопБЛОГ» по освоению ключевых знаний блогосферы. Программа разработана совместно с ведущими экспертами Президентской академии. Полгода обучения стало для участников настоящим профессиональным погружением: от базовых лекций по основам медиа до креативных практических заданий. По итогам образовательного этапа 1000 наиболее активных и вовлеченных участников программы приступают к конкурсу выпускных работ.

Сторителлинг, видеопродакшн, работа с короткими форматами, продвижение, медиабезопасность, создание и развитие сообществ, социальные проекты – в образовательной программе «Медиакампус» авторы охватили все ключевые направления современной медиасферы. Участники прошли шесть тематических спринтов, после каждого из которых выполняли практические задания: писали сценарии, снимали ролики, продумывали стратегию продвижения и получали развернутую обратную связь от экспертов. Для многих участников трек стал важным этапом профессионального роста и площадкой для реализации собственных идей.

Среди самых активных и мотивированных участников трека «Медиакампус» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» – 15 жителей Самарской области. Регион вошел в топ-20 субъектов России по количеству авторов, прошедших в следующий этап конкурса. Среди участников – педагоги и наставники, которые делятся методиками воспитания и обучения, авторы кулинарных и творческих блогов, а также спортсмены, рассказывающие о своем пути и прививающие любовь к активному образу жизни. Здесь есть и те, кто пишет о литературе, музыке и культуре, а также блогеры, освещающие юридические вопросы, или делящиеся предпринимательским опытом.

Их ждет конкурс выпускных работ – создание собственного медиапроекта, направленного на привлечение внимания к выбранной социальной проблеме. Выполнять задания блогеры будут до 17 сентября. Это возможность не просто сделать контент, а инициировать реальные изменения и показать свой потенциал как лидеров мнений. Такой формат станет для участников тренировкой к проектной работе, которая ждет их впереди. Лучшие работы выведут авторов в финал пятого сезона проекта «ТопБЛОГ», а имена конкурсантов, которые представят свои регионы, будут объявлены в октябре.

Финал состоится в Калининградской области в образовательном Центре «ШУМ» 22–24 октября и пройдет в формате Медиафорума. Блогеров ждет решение реальных медиакейсов от стейкхолдеров: авторы предложат креативные форматы, которые завтра могут стать примером для всей индустрии. Участников также ждет насыщенная образовательная программа, встречи с лидерами индустрии и торжественное объявление победителей медиапроекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» 2025 года.