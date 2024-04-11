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14 апреля в Самаре пройдет традиционный Космический полумарафон
При проведении «Самарского легкоатлетического забега, посвященного Дню космонавтики».
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14 апреля в Самаре пройдет традиционный Космический полумарафон

11 апреля 2024 15:35
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Событие состоится в Самаре в девятый раз и соберёт порядка 3000 участников из более чем 150 городов России.

14 апреля 2024 года в Самаре пройдет традиционный Космический полумарафон. Легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики, уже давно стал одним из излюбленных беговых мероприятий для профессионалов, спортсменов-любителей и является официальным открытием бегового сезона 2024 года в Самарской области.

Событие состоится в Самаре в девятый раз и соберёт порядка 3000 участников из более чем 150 городов России.

Трасса проходит вдоль набережной реки Волга, а также даёт возможность полюбоваться старинной частью города. Космический полумарафон - это прекрасная возможность попробовать себя в беге, поставить личный рекорд или отдохнуть всей семьёй, прививая детям любовь к спорту собственным примером.

Забег пройдет на улицах Самары, старт и финиш – на второй очереди набережной реки Волга, около бассейна ЦСК ВВС. Торжественное открытие Космического полумарафона запланировано на 09:00.

Дистанции:

- Детский забег (дети от 1 года до 4 лет включительно – 300 м; ребята от 5 до 10 лет включительно – 600 м);

- Корпоративный забег 5×3 км (команда из 5-и человек, с 11 лет);

- 3 км (возраст участников с 11 лет);

- 10 км (возраст участников с 14 лет);

- 21,1 км (возраст участников с 16 лет);

- «Самарская миля» - 1 586 м (с 7 лет без медалей);

- Северная ходьба 3 км (возраст участников с 11 лет);

- Северная ходьба 10 км (возраст участников с 16 лет).

Выдача стартовых пакетов участникам, прошедшим регистрацию, будет производиться 12 и 13 апреля по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 30 (ТЦ «Космопорт», 1 этаж, Магазин «Спортмастер»).

 

Фото:   горадминистрация Самары

Теги: Самара

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