1 февраля в Тольятти стартует многодневный Чемпионат России по сноукайтингу

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В первый день февраля в Тольятти дадут старт главному чемпионату страны по зимним видам парусного спорта. Закончится он двухдневным фестивалем–перфомансом «ВьюгаФест» с участием Снежной королевы и ее свиты.

С 1 по 4 января на льду Куйбышевского водохранилища сильнейшие райдеры России будут бороться за титул чемпиона. Заявки на участие подали почти шесть десятков сильнейших спортсменов со всех уголков страны. Гонки пройдут в дисциплине сноукайтинг-лыжи и сноукайтинг-доска на короткой дистанции (курс-рейс). По уже сложившейся многолетней традиции поддержал проведение зимней регаты амбассадор парусного спорта в Тольятти - ПАО «Куйбышевазот».

Торжественное открытие Чемпионата России планируется 1 февраля в 11:00 в ресторане «НЕБО». Сразу после окончания официальной части спортсмены отправятся готовиться к первым стартам и далее каждый день с 11:00 при наличии благоприятных погодных условий на замерзшей акватории можно будет наблюдать танцы парусов.

На выходных, 3 и 4 февраля, к профессиональным спортсменам присоединится порядка полсотни любителей зимних видов парусного спорта, в том числе, зимнего виндсерфинга и крыльев (вингов).

В эти же дни, 3 и 4 февраля, свободное пространство на новой набережной Тольятти не только станет зрительным залом для болельщиков Чемпионата России, но и настоящим царством Снежной королевы. Уникальный двухдневный перфоманс на городской набережной готовит ивент-агентство СИНХРОНИКА. Раскроют тему любимой сказки не только аниматоры, но и ледяной городок, «снежные» фотозоны, шаманское стойбище с северными оленями из деревни ездовых собак «Серебро севера» и пушистые жители пикник-парка «Пара альпак». С утра и до вечера на набережной будут звучать сеты лучших диджеев Самарской области. Оба дня не дадут замерзнуть гостям «ВьюгаФеста» зарядка от спортивного сообщества «Будь в тонусе», зумба от «Спорт Тауна», подвижные игры от «Лагеря навыков», чемпионат по весёлому кёрлингу от «Нико Турс», забеги от клуба RUN TLT и мастер-классы по запуску воздушных змеев. Сохранить на память самые яркие моменты зимнего праздника позволит фотозона от «Альфа-Банка». Юные воспитанники школы фигурного катания в финале обоих фестивальных дней будут разгонять февральскую стужу жаркими танцами на льду.

Ключевым событием первого дня станет Открытый кубок по хоккею на валенках от компании «Викинги» и «Спорт Тауна». А вечер 3 февраля обещает зарядить яркими эмоциями: спидвей-шоу на льду от «Мега Лады» и, в буквальном смысле, огненный финал дня. Во второй день, 4 февраля, гостей ждет карнавальный заезд клуба «ВелоТольятти», противоморозный флешмоб «Закаляйся! С нами обливайся!» от клуба «Моржи Тольятти», турнир по автомодельному спорту и веселые старты от клуба скандинавской ходьбы «Русские нордики».

Одевайтесь теплее, берите родных и друзей и приходите ловить ветер с лучшими райдерами России и заряжаться настроением зимнего праздника на набережной Тольятти с 1 по 4 февраля!

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