Жители Самары определят лучшего классного руководителя, работающего в одной из школ города

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Администрация города Самара совместно с радиостанцией «Радио Дача» реализует проект «Самая классная «Классная». Жителям города предстоит определить лучшего классного руководителя, работающего в одной из самарских школ.

«На сегодняшний день в конкурсе участвуют уже 52 классных руководителя. Уверена, что этот проект привлечет самых активных педагогов, а также родительскую общественность к жизни классных коллективов», - отметила заместитель главы Самары Ирина Коковина.

До 17 марта конкурсантам необходимо загрузить по ссылке не более 5 фотографий в окружении учеников, а также сопроводительное эссе, в котором дети описывают, почему их классная самая «Классная». В презентации нужно указать название и номер школы, класс, ФИО классного руководителя.

В течение трех недель, начиная с 3 марта, будут определены три финалиста. Лучшие фотографии слушатели радиостанции выберут путем голосования в группе ВКонтакте. Классы, которые стали лидерами по результатам недели, получат подарок от Радио Дача в Самаре, а классный руководитель - специальный приз. Финальное голосование пройдет в период с 24 по 31 марта 2025 года.

Фото: администрация Самары