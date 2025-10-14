Я нашел ошибку
Главные новости:
Мед чуть полезнее сахара из-за содержания частичек пыльцы растений в составе.
Мед или сахар: врач рассказал, что полезнее
В этот день в библиотеке откроется выставка «Книга на Волге» с иллюстрациями, книжными описаниями и фотографиями знаковых для Самары мест.
СМИБС приглашает самарцев на праздничные мероприятия, приуроченные к 60-летнему юбилею
Талантливые дети и подростки, а также их педагоги, из 32 регионов собрались в Москве, чтобы принять участие в театрализованном музыкальном шоу «Ожерелье России.
Самарские артисты стали героями книги рекордов России
Будь внимателен и осторожен на дорогах.
Ночью и утром 15 октября в регионе ожидается туман
В  Самарской области в онлайн-тестировании участвовали  более 22 тысяч человек.
Самарская область — в тройке лидеров страны по числу участников онлайн-диктанта «Школьная форма: от А до Я»  
Соблюдайте запрет на посещение лесов.
С 15 по 21 октября в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Самарец пытался дать взятку судебному приставу
400 спортсменов приняли участие во Всероссийском турнире по шотокан каратэ «Кубок «Союз народов» в Самаре
Мероприятия
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
В Музее-галерее «Заварка» пройдет мастер-класс «Конструктор впечатлений»
55 лет на страже детского здоровья: Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой отмечает юбилей
Яндекс поможет школьникам научиться распознавать дипфейки и уловки мошенников

14 октября 2025 12:19
164
Яндекс поможет школьникам научиться распознавать дипфейки и уловки мошенников

Яндекс представил обновлённый бесплатный курс «Безопасность в интернете» для школьников 1–4 классов. В нём появилось два новых урока — «Что такое дипфейки» и «Как обманывают в онлайн-играх». Они помогут детям узнать, как отличить поддельный контент, какие уловки мошенники используют в онлайн-играх и как защитить себя от возможных угроз. Материалы курса доступны на платформе Яндекс Учебника.

О дипфейках

Дипфейки — это созданные с помощью искусственного интеллекта картинки, видео или аудиозаписи, на которых происходит то, чего не было в реальной жизни. Часто эту технологию используют для развлечения — например, создают поздравительные видео с известными актёрами или политиками. Но дипфейки применяют и мошенники: поддельное видео или аудиозапись от имени близких ребёнку людей могут вынудить его действовать в интересах злоумышленников.

Оба урока содержат интерактивные задания и головоломки, а объяснения строятся на понятных школьникам примерах — переписках в соцсетях, общении в популярных онлайн-играх, сгенерированных видео с людьми из далёкого прошлого и так далее. После прохождения новых уроков дети смогут узнать, как и зачем создаются дипфейки, откуда злоумышленники берут образцы голоса и фотографии друзей и близких, а также какие приёмы мошенники чаще всего используют в онлайн-играх.

«Дети проводят в сети немало времени — и злоумышленники активно этим пользуются. Мошенники предлагают прокачать персонажа или бесплатно получить редкий предмет в онлайн-игре, с помощью поддельных видео от имени известного блогера убеждают поучаствовать в несуществующем розыгрыше призов и так далее. Новые угрозы появляются постоянно, и наша задача — научить детей базовым правилам цифровой безопасности, привить привычку критически мыслить и всегда проверять информацию», — говорит руководитель группы продвижения культуры информационной безопасности в Яндексе Александр Лунев.

Всего в обновлённом курсе 10 уроков — на прохождение каждого потребуется около 15 минут. Уроки охватывают актуальные темы, связанные с цифровой безопасностью, — от сетевого этикета до фишинга и буллинга в интернете. Выполнять задания смогут даже дети, которые ещё не очень уверенно читают: для учеников 1–2 классов предусмотрена озвучка. В конце каждой темы есть контрольные вопросы, которые помогут школьникам закрепить знания.

Курс «Безопасность в интернете» появился в 2024 году. С момента запуска его прошли более 20 тыс. пользователей.

