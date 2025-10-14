Яндекс поможет школьникам научиться распознавать дипфейки и уловки мошенников

164

Яндекс представил обновлённый бесплатный курс «Безопасность в интернете» для школьников 1–4 классов. В нём появилось два новых урока — «Что такое дипфейки» и «Как обманывают в онлайн-играх». Они помогут детям узнать, как отличить поддельный контент, какие уловки мошенники используют в онлайн-играх и как защитить себя от возможных угроз. Материалы курса доступны на платформе Яндекс Учебника .

О дипфейках

Дипфейки — это созданные с помощью искусственного интеллекта картинки, видео или аудиозаписи, на которых происходит то, чего не было в реальной жизни. Часто эту технологию используют для развлечения — например, создают поздравительные видео с известными актёрами или политиками. Но дипфейки применяют и мошенники: поддельное видео или аудиозапись от имени близких ребёнку людей могут вынудить его действовать в интересах злоумышленников.

Оба урока содержат интерактивные задания и головоломки, а объяснения строятся на понятных школьникам примерах — переписках в соцсетях, общении в популярных онлайн-играх, сгенерированных видео с людьми из далёкого прошлого и так далее. После прохождения новых уроков дети смогут узнать, как и зачем создаются дипфейки, откуда злоумышленники берут образцы голоса и фотографии друзей и близких, а также какие приёмы мошенники чаще всего используют в онлайн-играх.

«Дети проводят в сети немало времени — и злоумышленники активно этим пользуются. Мошенники предлагают прокачать персонажа или бесплатно получить редкий предмет в онлайн-игре, с помощью поддельных видео от имени известного блогера убеждают поучаствовать в несуществующем розыгрыше призов и так далее. Новые угрозы появляются постоянно, и наша задача — научить детей базовым правилам цифровой безопасности, привить привычку критически мыслить и всегда проверять информацию», — говорит руководитель группы продвижения культуры информационной безопасности в Яндексе Александр Лунев.

Всего в обновлённом курсе 10 уроков — на прохождение каждого потребуется около 15 минут. Уроки охватывают актуальные темы, связанные с цифровой безопасностью, — от сетевого этикета до фишинга и буллинга в интернете. Выполнять задания смогут даже дети, которые ещё не очень уверенно читают: для учеников 1–2 классов предусмотрена озвучка. В конце каждой темы есть контрольные вопросы, которые помогут школьникам закрепить знания.

Курс «Безопасность в интернете» появился в 2024 году. С момента запуска его прошли более 20 тыс. пользователей.