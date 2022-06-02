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Взять эмоции под контроль: самарский психолог дала выпускникам советы по избежанию стресса на ЕГЭ

2 июня 2022 14:08
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В ночь накануне экзамена психолог советует отложить все конспекты. А если и «работать», то с материалом в своей голове.

У выпускников школ экзамены в самом разгаре. Нервное напряжение нарастает и у подростков, и у их родителей. И даже зная весь материал на пятерку, ребенок может что-то забыть или не смочь сосредоточиться из-за того, что не справился с волнением.

Как пережить экзамен с наименьшим стрессом, рассказала психолог частного ОУ Лицея №1 «Спутник» Евгения Бродина.

«Как правило, какой-то специальной подготовки не требуется, - отмечает Бродина. - Дети уже не раз сталкивались с ситуацией неопределенности, ситуацией экзамена/зачета, значимой ситуацией. Здесь важно знать, как Я умею совладать с тревогой, волнением. Мои эмоции помогают мне отреагировать на ситуацию или они меня парализуют? Важно, обладает ли Я способностью установить волевой контроль над эмоциональным. Чтобы снизить тревожность, нужно прежде всего понимать свои эмоции, понимать себя, быть готовыми по предмету, учитывая свои сильные стороны и не очень, знать процедуру экзамена».

По словам психолога, очень важна и поддержка родителей. Но начинаться она должна задолго до начала экзамена. «Важно быть в контакте с ребенком, поддержать его, делиться своими эмоциями, принимать эмоции ребенка, - говорит Евгения Бродина. - Безусловное принятие, которое не зависит от результата экзамена. Достаточно просто общаться - рассказать о собственном опыте (удачном/неудачном). Родителю важно организовать условия, где-то проконтролировать режим дня, даже если ребенок полностью самостоятелен. Базовые потребности в еде и отдыхе должны быть удовлетворены. Также поддержать, когда экзамен сдан, но еще нет результатов - пусть у ребенка будет возможность выплеснуть все эмоции, которые накопились».

В ночь накануне экзамена психолог советует отложить все конспекты. А если и «работать», то с материалом в своей голове. Тут хороша образная динамика – «раскладываем по внутренним полочкам, ящичкам». Не возбраняется послушать любимую музыку, аудиокнигу, они успокоят и настроят на нужный лад.

Если тревога настигла во время экзамена, можно использовать такой экспресс-метод, как работа с дыханием. Суть его в том, чтобы отследить и восстановить дыхание. Некоторые дети от волнения в прямом смысле перестают дышать или не замечают, что дышат очень редко. «Нужно сконцентрироваться на своем дыхании, достаточно нескольких минут, - объясняет психолог. - Уже потом можно выполнить технику 4/7/8. Глубокий вдох - считаем до 4, задерживаем дыхание - считаем до 7, выдох - считаем до 8. И так несколько раз». Такое упражнение поможет восстановить дыхание и вернет самообладание.

Еще один способ придать уверенности себе – это различные приметы. Они передаются из поколения в поколение и не теряют актуальности у сдающих экзамены. Самые популярные – не мыть голову перед экзаменом, положить под пятку монетку, надеть на экзамен счастливую вещь.

«Любая установка, примета хоть и не являются рациональными, но все же некоторым придают уверенности, - говорит Евгения Бродина. - Но тут важно понимать, что обратная ситуация не должна быть разрушающей. Это скорее ради шутки или доброй традиции. Необходимо понимать, что причинно-следственных связей между немытой головой и успехом нет».

 

Фото:   pexels

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