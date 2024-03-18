Выпускники базовых и опорных школ СамГМУ из Самары смогут работать в ведущих городских медучреждениях по целевой квоте

Я нашел ошибку
Главные новости:
Больше проектов подали только Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край.
"Россия - футбольная страна": по количеству проектов Самарская область занимает 5-е место среди 73 регионов
В понедельник, 18 марта, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание в Правительстве Самарской области.
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за активность на выборах Президента России
В новых условиях проводятся диспансеризация и профилактические осмотры. Жители могут также получить помощь при жизнеугрожающих состояниях.
2500 жителей села Тимашево проходят диспансеризацию в новых условиях
Ученые СамГМУ уже провели исследования в отделении госпитальной терапии клиник СамГМУ.
Ученые СамГМУ разработали уникальный метод лечения онкологии с использованием натуральных клеток-киллеров
В учреждениях УИС Самарской области, была предварительно проведена разъяснительная работа о порядке проведения голосования.
В региональном УФСИН прошли выборы Президента Российской Федерации
Меньше двух недель осталось до завершения первого этапа Всероссийского конкурса врачей 2024
Меньше двух недель осталось до завершения первого этапа Всероссийского конкурса врачей 2024
Победителем соревнований и чемпионом России 2024 года по стоклеточным шашкам стал спортсмен из Самарской области
Победителем соревнований и чемпионом России 2024 года по стоклеточным шашкам стал спортсмен из Самарской области
Несмотря на снег и лужи, на улицах Самары появились первые самокаты
Несмотря на снег и лужи, на улицах Самары появились первые самокаты
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.87
0.23
EUR 99.97
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Авторская экскурсия Вячеслава Вербового «Музыка жизни Эльдара Рязанова» приглашает самарцев
Фестиваль трансформационных игр "БезЗАморочек" пройдет в Самаре
«Добрые новости»: 15 марта состоится лекция "В единстве ценностей единство России. Лучшие практики проектов для школ"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Выпускники базовых и опорных школ СамГМУ из Самары смогут работать в ведущих городских медучреждениях по целевой квоте

18 марта 2024 11:29
185
Выпускники базовых и опорных школ СамГМУ из Самары смогут работать в ведущих городских медучреждениях по целевой квоте

Самарские школьники – выпускники базовых и опорных школ Самарского государственного медицинского университета Минздрава России в рамках приемной кампании 2024 года получат возможность заключить договора о целевом обучении с ведущими медицинскими учреждениями Самары, не покидая регион после выпуска из университета.  Всего в рамках нововведения будет заключено 75 договоров.

 

Как отметил ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ  Александр Колсанов инициатива университета была поддержана общественным советом министерства здравоохранения Самарской области. Договоры на целевое обучение смогут заключить сильные ученики, которых необходимо заинтересовывать на этапе поступления, чтобы ребята оставались в регионе и могли усилить своими компетенциями кадровый корпус здравоохранения Самары. 

“При заключении целевых договоров будут учитываться достижения школьника в целом, а также особо - его достижения в рамках проекта “Базовые и опорные школы”. После обучения ребята смогут работать в медицинских организациях Самары, в Клиниках СамГМУ”, — комментирует Александр Колсанов. 

В настоящее время поддержку по целевой программе уже получают школьники из области.

"Впервые вводимая в этом году практика позволит в наши ведущие медицинские учреждения направить наиболее талантливых ребят. Это важно, тем самым

ученики с наивысшими баллами из базовых и опорных школ, будут работать в самым крупных и современных учреждениях здравоохранения Самарской области", - отметил врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин.

СамГМУ планомерно укрепляет свои позиции как методологический центр развития и трансформации образования в области медицины и смежных сфер. С 2022 года университет реализует проект «Базовые и опорные школы СамГМУ» совместно с министерством образования и науки Самарской области. В текущем учебном году в проекте участвует 48 учебных заведений из 6 регионов страны, включая Санкт-Петербург, Кировскую, Пензенскую, Ульяновскую, Самарскую области и Чувашию. 

На статус «базовой школы СамГМУ» могут претендовать муниципальные общеобразовательные организации, государственные общеобразовательные организации, частные образовательные организации. На статус «опорной школы СамГМУ» могут рассчитывать общеобразовательные организации, уже имеющие статус «базовая школа СамГМУ». С полным списком школ можно ознакомиться по ссылке: https://samsmu.ru/schoolers/classes/.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарцы показали рекордную явку на выборах Президента России
18 марта 2024  09:10
Самарцы показали рекордную явку на выборах Президента России
261
В Самаре отметили Масленицу: ФОТО
17 марта 2024  20:33
В Самаре отметили Масленицу: ФОТО
1113
На 15 часов воскресенья активность жителей Сызрани составила более 74%.
17 марта 2024  17:28
Сызранцы ответили на атаку НПЗ активностью на избирательных участках
602
На 10 часов утра воскресенья, 17 марта, явка в Самарской области составляет 60,94 %
17 марта 2024  11:38
На 10 часов утра воскресенья, 17 марта, явка в Самарской области составляет 60,94 %
778
Центры общественного голосования ждут новых участников викторины «За родное – за своё» – до конца дня есть шанс выиграть автомобиль и ценные призы
17 марта 2024  11:32
Центры общественного голосования ждут новых участников викторины «За родное – за своё» – до конца дня есть шанс выиграть автомобиль и ценные призы
1628
Весь список