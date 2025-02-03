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В Самаре определили «Учителя года»

3 февраля 2025 21:16
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По решению жюри «Учителем года» в Самаре стала преподаватель русского языка и литературы школы № 139 Юлия Пальчик.

"Определили «Учителя года» в Самаре. Конкурс был сложный, интересный и важный для 33 учителей города Самары, которые приняли в нем участие!" - рассказал Николай Носков. 

"По решению жюри «Учителем года» в Самаре стала преподаватель русского языка и литературы школы № 139 Юлия Пальчик. В номинации «Приз зрительских симпатий» победил Олег Целёра, учитель истории школы №105. Помимо взрослого жюри, работало и детское – для меня это, честно говоря, новинка. Ребята выбрали своего победителя – учителя русского языка и литературы школы №68 Марину Собачкину. Если кто-то из членов детского жюри прочитает – поделитесь своими впечатлениями ВКонтакте (https://vk.com/club.ivan.noskov). Как вы сделали выбор, на что в первую очередь обращали внимание? Было бы интересно узнать, каким должен быть идеальный педагог с точки зрения учеников", - отметил глава Самары.

Шесть педагогов вышли на областной этап конкурса «Учитель года». Он состоится уже в феврале, победитель будет представлять Самарскую область на всероссийском конкурсе. 

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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