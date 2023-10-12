Возможности трудоустройства и карьеры зарубежных студентов обсудят в Самаре

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Всероссийский форум "Международная интеграция и карьера в России" откроется 17 октября в Региональном центре развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М.Примакова в Самаре, сообщили организаторы, передает РИА Новости.

В мероприятии, организаторами которого выступают Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королева совместно с российским обществом "Знание", примут участие представители работодателей и международных управлений и центров карьеры из региональных российских университетов, российские и иностранные студенты.

"Тема интернационализации является одной из ведущих для многих российских университетов. Сейчас только в Самарском университете им. Королева учатся около тысячи студентов из 69 стран мира. Они выбирают нас, поскольку уверены: научные школы, стоящие за брендом Самары и Самарского университета, – прежде всего в сфере аэрокосмических технологий, – позволят им без проблем построить карьеру не только у себя на родине, но и в любой стране. Все большую популярность у иностранцев набирают экономический, филологический и юридический факультеты вуза", – отметил ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев.

В рамках форума состоятся круглые столы и секции на темы, в числе которых трудоустройство и карьерный путь иностранных студентов, региональные аспекты интеграции иностранцев в России и т. д.

Участники мероприятия поделятся опытом волонтерства иностранных учащихся по адаптации к трудовой деятельности на разных этапах обучения, представят свои проекты о карьерной школе иностранных студентов, а также расскажут о кросс-культурных аспектах международной работы общественной организации.

Также на форуме пройдет ярмарка вакансий, экспресс-собеседование иностранных студентов с потенциальными работодателями, а также арт-площадка.

Фото: ru.freepik.com