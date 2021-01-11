В заметках английского “блогера” XVIII века найдено первое достоверное изображение Самары

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Заметки позволяют судить о том, как выглядела Самара за сто лет до обретения статуса губернской столицы, а также о жизни пограничных территорий России того периода/

Ученые Самарского университета им. Королёва исследуют первый исторически достоверный графический документ, который позволяет судить о том, как выглядела Самара 30-х годов XVIII века. Речь идет о гравюре “Город Самара на Волге”, сделанной по рисунку англичанина Джона Кэстля.

Руководитель исследования, доктор исторических наук, профессор Самарского университета Юрий Смирнов утверждает, что этот рисунок превосходит по своей достоверности более ранние и перекочевывающие из одного краеведческого издания в другое изображения Самары авторства путешественников Адама Олеария (**) и Корнелия де Бруин.

"Долгое время гравюра Кэстля не использовалась ни в одной из работ по истории и архитектуре нашего города. Хотя этот англичанин - первый из художников, кто видел и рисовал Самару, не просто проплывая мимо нее по реке, как немец Олеарий или голландец де Бруин, а прожив в нашем городе несколько лет. Думаю, эта гравюра изменит представления о градостроительном облике Самары того времени", - рассказывает Юрий Смирнов.

Расположение крепостных сооружений на гравюре, по словам Юрия Смирнова, не совпадает полностью ни с одной из известных современных реконструкций облика города: "Последние делались в основном по словесным описаниям или по сомнительной точности зарисовкам. Гравюра Кэстля дает возможность увидеть храмы Самары - ни один из них не сохранился до наших дней. Их не было уже в XIX веке, кроме церкви Спасо-Преображенского женского монастыря, разрушенной в 1950-е годы. Бросаются в глаза на рисунке англичанина и изображенные с восточной стороны Самары земляной вал, деревянные жилые постройки, каменная церковь Николая Чудотворца, деревянные Троицкая и Вознесенская церкви, два монастыря - мужской и женской. Из крепостных сооружений впечатление производит возвышающаяся над городом сторожевая башня, названная художником “Ein Wachthurm”.

Документы, оставленные Джоном Кэстлем, - зарисовки и дневниковые записи - представляют научный интерес еще и в контексте исторических событий тех лет. Англичанин был приглашен в качестве художника в состав Оренбургской экспедиции, продолжавшейся с 1734-го по 1744 год. По решению правительства ее участники занимались расширением границ России на юго–восток. В тот период к российской империи были присоединены территории на Южном Урале, в Казахстане и Зауралье. Экспедицию сопровождали регулярные и иррегулярные войска. А штаб Оренбургской экспедиции в те годы располагался в Самаре.

"Наш город в то время был пограничной крепостью, а в восприятии иностранцев - краем страны: в своих записках они так и писали: "я выехал за пределы империи", это означало, что человек покинул Самару, а дальше его взгляду открывались только степи и кочевники". В этой связи записи иностранцев о событиях тех лет представляет особенную историческую ценность - анализ их письменного и художественного наследия пополнят наши знания о важной эпохе российской истории и жизни юго-востока страны. Тем более, что дневники Джона Кастла написаны живым и бойким языком, как бы сейчас сказали - в форме "блога", - говорит Юрий Смирнов.

Есть в его дневниковых записях и переписка с тайным советником Василием Татищевым, который несколько лет возглавлял Оренбургскую экспедицию и основал Ставрополь на Волге - ныне Тольятти. В целом письменные свидетельства этого англичанина содержат уникальную информацию о повседневной жизни русских городов, граничивших с Центральной Азией в XVIII веке.

Главная цель научного коллектива - исследовать и изложить историю присоединения, освоения приграничных земель с 1734 года до 1851 года - даты образования Самарской губернии. За эти чуть более чем 100 лет территория Заволжья превратилась из окраины империи в регион с развитыми сельской хозяйством, промышленностью и торговлей.

Фото: Викимедиа