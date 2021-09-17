В Тольяттинском государственном университете прошёл «Семейный день»

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17 сентября в первый день выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва и депутатов Самарской Губдумы седьмого созыва в Тольяттинском государственном университете (ТГУ) прошёл «Семейный день». Главными гостями опорного вуза стали дети и родные сотрудников.



Проект «Семейный день» представил основные направления деятельности и вклад Тольяттинского госуниверситета в обеспечение стабильности, безопасности и развития страны. Поэтому гостям в первую очередь рассказали о подразделениях, в которых работают члены их семей и родители, объяснили роль каждого из них в решении городских, региональных и даже федеральных задач. Экскурсоводом Дня стала проректор по воспитательной, внеучебной и социальной работе Елена Щёлокова.

ТГУ – опорный вуз с большим кампусом и серьёзным оснащением. Гости увидели современный актовый зал – площадку для всех значимых мероприятий, профессиональную радиостудию молодёжного медиахолдинга вуза, макет вузовского кампуса, узнали о настоящем и будущем пространства вуза.



" Экскурсия мне понравилась. Конечно, я и раньше кое-что знала про ТГУ. Но сегодня открыла для себя и много нового, – рассказала дочь проректора по внешним связям ТГУ Дмитрий Микеля Мирослава Микель. – Например я не знала, что в ТГУ есть свой центр притяжения – гео-метка. Кампус впечатлил, радуют и большие планы университета на будущее. Вообще Тольяттинский госуниверситет, улучшая свою территорию (построенные сквер и бассейн для тольяттинцев), развивает наш город!"



Профессор кафедры «Живопись и художественное образование» Сергей Быков показал гостям работы преподавателей института изобразительного и декоративно-прикладного искусства ТГУ и ювелирные изделия студентов-ювелиров института, провёл краткий экскурс в высшее художественное образование.

Младшая сестра Екатерины Еремеевой – специалиста по работе с молодёжными объединениями ТГУ – Елизавета Арискина, да и другие маленькие гости, пришедшие на «Семейный день в ТГУ», признались, что больше всего им запомнился музей истории. Ребят можно понять: во время экскурсии им разрешили потрогать многие экспонаты – печатные машинки, старые компьютеры, разные измерительные приборы и настоящий гоночный болид.

Дети и родные сотрудников ТГУ также побывали в сквере, который полюбился и горожанам. Возле каждого объекта – мемориала мировым войнам, яркой геометки и скульптуры вечно спешащего студента Шурика – негласного символа Тольяттинского госуниверситета – ребята сфотографировались на память. Также на долгую память об опорном вузе ребята унесли с собой сувениры с символикой ТГУ.



Дмитрий Микель, проректор по внешним связям ТГУ:

– Такое мероприятие, тем более в один из дней голосования, мы провели в ТГУ впервые. Уверены, что «Семейный день» имеет большое значение, как для сотрудников, сумевших пригласить членов своих семей, так и для самих ребят, которые пришли посмотреть, где же работают и чем занимаются их родители, чем живет Тольяттинский государственный университет, какие у вуза есть интересные места, достижения и возможности. Мы получили от детей отличную обратную связь и, можем сказать, что «Семейный день» с экскурсиями и чаепитием получился. Думаем, такие мероприятия можно сделать традиционными и более массовыми.