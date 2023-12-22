В школах Самарской области ищут будущих фармацевтов

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Более 30 школ Самары и области примут участие в профориентационном конкурсе для старшеклассников «Российская Школа Фармацевтов» (РШФ). Олимпиада, организаторами которой являются Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет и фармацевтическая компания МБНПК «Цитомед», проводится уже в девятый раз, с 2015 года.

РШФ – самая масштабная олимпиада по фармацевтике в нашей стране и единственная, которая проводится среди школьников. Ежегодно в интеллектуальном состязании принимают участие более 2500 десятиклассников и первокурсников среднеспециальных учебных заведений (медицинских и фармацевтических колледжей и техникумов) из всех регионов России. В этом учебном году о своем желании участвовать в РШФ заявили более 800 образовательных учреждений из 83 регионов. Среди них 34 школы из Самарской области – Самары, Чапаевска, Тольятти и других городов и сел.

«Российская Школа Фармацевтов» проводится в 3 этапа в течение учебного года. Первые два тура проходят на базе зарегистрировавшихся образовательных учреждений под контролем педагогов и включают в себя тестирование и интерактивную игру «Кто хочет стать фармацевтом?». Третий заключительный этап очный. Финалисты со всей страны встречаются в Санкт-Петербургском химико-фармацевтическом университете, чтобы побороться за три призовых места – обучение в вузе за счет МБНПК «Цитомед» или именную стипендию от компании в размере стоимости обучения.

Цель олимпиады – не только проверить знания ребят по химии и биологии, но и познакомить их с разнообразием профессий, связанных с фармацевтикой, рассказать о широких возможностях самореализации и построения успешной карьеры в отечественной фармотрасли. Ежегодно десятки старшеклассников после участия в РШФ принимают решение поступать на фармацевтические факультеты. Именно за ними будущее российской разработки и производства лекарственных препаратов и субстанций.